Kredi kartı limitlerine düzenle mi geliyor? BDDK açıklama yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi kartı limitlerinde düşüş yapılacağı iddialarına yönelik açıklama geldi.

Yeni bir karar bulunmuyor

BDDK'dan yapılan açıklamada kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla teknik ve idari çalışmaların devam ettiği, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır."

19 Nisan 2026 tarihli Basın Duyurusu — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) April 19, 2026

BDDK en son 30 Ocak 2026'da finansal istikrarı güçlendirmek ve tüketiciyi korumak amacıyla kredi ve kart kullanımına yönelik kapsamlı düzenlemelere gitmiş, bu kapsamda tüm kart limitlerinin 2027'ye kadar gelirle uyumlu hale getirilmesine karar verilmişti.

Limitlerin ilk yıl gelirin 2 katı, sonraki yıllarda 4 katı ile sınırlandırılacağı, kredi kartı borcu veya 30 günü aşan ihtiyaç kredisi borcu olanlara da 3 ay içinde başvururlarsa 48 aya kadar yapılandırma imkanı sağlanacağı duyurulmuştu.

Kart borçları yüzde 0,7 artışta

BDDK'nın yayımladığı haftalık bülten raporuna göre, 10 Nisan itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı 12 milyar 734 milyon lira artarak, 3 trilyon 172 milyar 12 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 3 trilyon 32 milyar 767 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 149 milyar 91 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 883 milyar 676 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.