BDDK’dan makro ihtiyati önlemlere ilişkin açıklama

BDDK’den yapılan açıklamada, söz konusu kararların, 31 Ekim 2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında Kuruma tevdi edilen görevler ile 21 Ocak 2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararların T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda, finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum hedefleri çerçevesinde bir paket halinde hayata geçirildiği ifade edildi.

“Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme” ile bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı harcama yapmalarının ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, Aralık 2025 itibarıyla sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunduğu, bu tutarın yalnızca yüzde 21’inin kullanıldığı, yüzde 79’unun ise kullanılmadığı kaydedildi.

Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunduğu belirtilen açıklamada, bunların 30,6 milyonunun, yani yüzde 75’inin 400 bin liranın altında kredi kartı limitine sahip olduğu, dolayısıyla kullanıcıların büyük bölümünün düzenlemeden etkilenmediği bildirildi. 750 bin liranın altında limite sahip kullanıcıların toplam kredi kartı sahipliği içindeki oranının ise yaklaşık yüzde 90 olduğu aktarıldı.

750 bin liranın üzerinde kredi kartı limitine sahip kullanıcıların toplam kredi kartı limitinden aldıkları payın yüzde 48 seviyesinde olduğu belirtilirken, bu grubun kredi kartı doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 20 olduğu ifade edildi. Müşteri mağduriyetinin önlenmesi amacıyla son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin belirli bir oranda azaltılmasına yönelik kural getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 400 bin lira kredi kartı limiti bulunan kullanıcıların limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği, ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini belgelemek kaydıyla gelirlerinin dört katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmadığı vurgulandı.

“Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme” kapsamında ise eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitlerinin getirilen sınırlamalardan muaf tutulduğu ifade edildi.

“Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu tür yapılandırmaların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk konutlarını edinmelerinin desteklenmesi amacıyla birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı ve karar metninde belirtilen düzenlemelerin hayata geçirildiği bildirildi.

BDDK, söz konusu kararların finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla alındığını vurguladı.