BDDK'dan onay: Yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finans sektöründe iki önemli karar aldı. Kurul, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal ederken, Katılımevim Katılım Bankası AŞ'ye kuruluş izni verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, kurucu ortaklardan Saad Al-Janabi'nin kurucularda aranan şartları kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.

Aynı kararla, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Katılımevim Katılım Bankası AŞ’nin Türkiye’de 10 milyar TL sermayeyle kurulmasına onay verildi.

BDDK’nın aldığı bu kararlar, Türkiye finans sektöründe yeni yapılanmaların ve düzenlemelerin devam ettiğini gösteriyor. Katılımevim Katılım Bankası’nın faaliyete geçiş süreci ve sektördeki rolü önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.