BDDK’dan şirketlere kredi imkanında yeni dönem: YP varlık kısıtlaması kalktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şirketlerin yabancı para (YP) varlık pozisyonuna dayalı TL kredi kullanımını kısıtlayan düzenlemeyi kaldırdı. Yeni karar, şirketlerin YP varlık durumuna bakılmaksızın kredi kullanabilmesine olanak tanıyacak.

BDDK, 6 Şubat 2025 tarihli kararıyla, 2022 ve 2023 tarihli bazı Kurul Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Bu düzenleme, özellikle bağımsız denetim altındaki şirketlerin kredi kullanımı öncesinde bankalarla yaptıkları taahhütleri ve denetim onaylı raporları ortadan kaldırıyor. Önceden, YP varlık tutarı belirli oranları aşan şirketlerin TL kredisi alabilmesi kısıtlanıyor, aşan şirketlere ise %500 risk ağırlığı ile kredi veriliyordu. Bu uygulama da sona erdi.

BDDK'nın aldığı bu karar, finansal istikrarı güçlendirmeyi ve kredi sistemini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Bu değişiklik, şirketlerin kredi kullanımında daha esnek bir ortam sağlayacak.