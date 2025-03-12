BDDK'dan taşıt kredisi kararı: Kredi limitleri ve vade süreleri değişti!

BDDK, Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtların satışında kredi oranları ve vade seçeneklerinde değişikliğe gitti. Buna göre, 2 milyon 500 bin TL ve altındaki araçlar için kredi oranı yüzde 70 olarak belirlenirken, vade 48 ay uygulanacak. Lüks araçlar için ise kredi verilmeyecek.

Taşıt kredisinde vade sınırı değişti

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, 2 milyon 5000 bin TL'nin üzerinde olup 5 milyon TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay, 5 milyon TL'nin üzerinde olup 6 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, 6 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olup 7 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın kararı ile taşıt kredisinde yeni vade süreleri şöyle:

Taşıt kredisinde yeni kredi oranları

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı da değişti. Buna göre; nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i, 2 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olup 5 milyon TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi, 5 milyon TL'nin üzerinde olup 6 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u, 6 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olup 7 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi, 7 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.

BDDK'nın kararı ile taşıt kredisinde yeni oranlar şöyle:

Yeniden yapılandırmada ilk vade tarihleri geçerli olacak

Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

Taşıt kredisinde önceki oranlar ve vade süreleri ise şöyleydi: