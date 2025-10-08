BDDK'nin kredi kartı borcu yapılandırmasında başvuru süresi bitiyor: Son gün ne zaman?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma düzenlemesinde başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor.

Bireysel kredi kartı borçları ve daha önce yapılandırılmış kart borçları için ikinci kez yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenlerin yalnızca iki günü kaldı.

Borcun yarısı ödenmeden limit artışı olmayacak

BDDK'nın 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Belirlenen aylık taksit tutarları, her ay ödenmesi gereken asgari tutara eklenecek. Ayrıca yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden kredi kartı limitlerinde artış yapılamayacak.

Karar kapsamında, yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde bu fazlalığın 'limit aşımı' olarak değerlendirilmeyeceği bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Başvurular için son günün 10 Ekim 2025 olduğu hatırlatıldı.