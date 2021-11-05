BDDK'nın tasfiyet ettiği şirketin verilerine ulaşılamıyor



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) temmuz ayında tasfiye kararı verdiği tasarruf finansman şirketleri arasında yer alan Hedefevim'in müşteri verilerine ulaşılamadığı bildirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun resmi internet sitesinde konuya dair yer alan açıklamada, 10 bin kişiye ait olduğu tahmin edilen müşteri verilerine ulaşılamadığı kaydedildi.

Verilerin çalınmış olma olasılığının da bulunduğu belirtilirken, ihlale ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Veri ihlalinin 29.09.2021 tarihinde veri sorumlusu çalışanları tarafından sisteme giriş yapılamadığı ve bu nedenle yazılım sistemine girilmesi gereken bilgilerin girişinin sağlanamadığının bildirilmesi ile tespit edildiği,

Bir bilişim firmasından yardım alınarak sistemdeki sorunun tespit edilmesinin istenildiği ve bu firmanın hazırladığı rapora göre sunucu üzerinde bulunan uygulamadaki veri dosyalarının (datafile) silindiğinin tespit edildiği,

Silinen diskte veri kurtarma uygulamaları ile yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığı,

Şirketin mevcut durumundan dolayı ihlalden kaç kişinin etkilediğinin tespit edilemediği ancak yaklaşık olarak 10.000 kişiye ait verilerin silinmiş olabileceğinin düşünüldüğü,

İhlalden müşterilerin kimlik, müşteri işlem, finans verilerinin etkilendiği,

Müşteri verilerinin çalınmış olma olasılığının bulunduğu, ihlale ilişkin 27.10.2021 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.11.2021 tarih ve 2021/1146 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."