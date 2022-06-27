BDDK'nın TL ticari kredi kredi düzenlemesi nedir? Hangi şirketler TL ticari kredi kullanabilecek?

TL'nin döviz birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesinin önlenmesi için yeni düzenlemeler devreye alındı. Son düzenleme ise nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan şirketlere TL ticari kredi verilmemesi oldu. Bu düzenleme kafalarda soru işaretlerine neden olurken, BDDK TL ticari kredi düzenlemesine dair merak edilenleri ve düzenlemenin nasıl işleyeceğini anlattı. BDDK, TL ticari kredi düzenlemesi ile amacına uygun olmayan kredilerin kullanılmasını engellemeyi amaçladığını açıkladı.

TL'nin dolar, euro, sterlin gibi döviz birimleri karşısında değer kaybettiği bu dönemde bazı şirketler ticari kredi kullandı ve döviz borcu ya da yükümlülüğü olmamasına rağmen, bu kredilerle döviz alımları gerçekleştirdi. Finansal istikrarın güçlendirilmesi, kaynakların ise verimli ve üretken bir şekilde gerekli alanlarda kullanılması, kredilerin amacı dışında kullanılmaması için TL ticari kredi düzenlemesine gidildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kararın uygulanmasına ilişkin yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından bazı açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür. Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması... Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu karar kapsamına gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da girmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, bağımsız denetime tabi olan, yabancı para nakdi varlıklarının karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde olan, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı aktif toplamından ya da son 1 yıllık net satış hasılatından bütük olanı yüzde 10'u aşan şirketler TL ticari kredi kullanamayacak.

Hangi şirketler, nasıl TL ticari kredi kullanabilecek?

BDDK'nın açıklamasına göre, TL ticari kredi kullanacak şirketlerin krediye başvurduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyonunda açığının olduğunu bağımsız bir denetim kuruluşuna oanylatması gerekecek. Bu işlemi yapan şirketler, yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki pozisyon açığıyla sınırlı olmak kaydıyla TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilecek.

Bu istisnadan yararlanacak şirketler için bakılacak kriter, yabancı para pozisyon açığının bulunması, yani gelecek herhangi bir 3 aylık dönemde yapancı para borçlarının (yükümlülüklerinin) yabancı para varlıklarından fazla olması durumunu kapsayacak.