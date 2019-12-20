Bebek Makoder: Değerli konut vergisi, haksız ve ağır bir yük

20 Aralık 2019

Bebek Makoder’den yapılan açıklamada, “değerli konut vergisinin, İstanbul’un Bebek semti gibi değeri yüksek bölgeler için ağır bir yük olduğu” belirtildi.

Bebek Makoder’den yapılan açıklamada, değerli konut vergisinin eşitlik, adalet ve hakkaniyet açısından kabul edilemez olduğu ifade edilerek, “Korkarız ki bu vergi, varlık vergisi gibi olumsuz bir algıya neden olacaktır. Her yanıyla belirsizlik ve adaletsizlikler içeren vergi düzenlemesi iptal edilmelidir” denildi.

Bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce (TKGM) belirlenen değeri beş milyon Türk Lirası’nı aşan mesken nitelikli taşınmazların değerli konut vergisine tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada şu görüşler dile getirildi: “Değer tespiti ve yeniden değerlemede hiçbir ölçüt bulunmamaktadır. Tamamen yürütmenin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu durum Anayasal ilkeler açısından sorunludur. Üstelik, itiraz yolu da tam belli değildir. Meskenden neyin kastedildiği de belirsizdir.

Bu vergi çeşitli eşitsizlikleri de içermektedir. Maddi değeri yüksek bir binanın altı işyeri, üstü konut ise, alttaki işyerini vergilemeyip, üstteki daireyi vergilemek eşitlik değildir. Her birinin değeri 4 milyon 990 bin lira olan 5 veya 10 daireye sahip bir kişi bu vergiye tabi olmayacak. Ama bir dairesinin değeri beş milyon olan kişi bu vergiyi ödeyecek. Neresinden baksanız eşitsizlik ve belirsizlikler içeren bu düzenleme yeniden gözden geçirilmelidir. Semtimiz Bebek Mahallesi, ne yazık ki bu haksız uygulamanın en büyük mağduru olacaktır.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, bu vergiyi ödeyemeyenler, haciz uygulamaları ile karşılaşacaklar ve neticede taşınmazlarını kaybedebileceklerdir.”