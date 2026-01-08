Bebek maması şirketi el değiştirdi, yeni sahibi 124,3 milyon Euro ödedi

NewPrinces Group ile Kraft Heinz tarafından Temmuz 2025’te duyurulan satın alma sonuçlandı. Bebek maması ve özel beslenme ürünlerinin üretimi, paketlenmesi, tanıtımı, satışı ve dağıtımını içeren satış sonrası Plasmon’un yanı sıra Nipiol, BiAglut, Aproten ve Dieterba markaları ile İtalya’daki Latina üretim tesisi de NewPrinces bünyesine geçti.

123 yıllık şirket “Ulusal Tarihi Marka” statüsünde

1902 yılında kurulan Plasmon, İtalya’da “Ulusal Öneme Sahip Tarihi Marka” olarak tescilli bulunuyor. Marka, ülkede uzun yıllardır güven ve kaliteyle özdeşleşmiş bir isim olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan Latina fabrikası, bebek maması ve özel beslenme ürünleri alanında geniş bir ürün yelpazesi üretiyor. Tesiste yılda yaklaşık 1,8 milyon adet Plasmon ürünü imal ediliyor.

Yapılan ortak üretim anlaşması kapsamında, tesis Birleşik Krallık pazarı için Heinz bebek maması üretmeye de devam edecek.

170 milyon Euro ciro

Plasmon, 31 Aralık 2024 itibarıyla yaklaşık 170 milyon Euro ciro ve 17 milyon Euro ana faaliyet kârı açıkladı. NewPrinces, bu satın almanın özellikle İtalya ve Avrupa genelinde bebek ve özel gıda pazarındaki konumunu güçlendireceğini öngörüyor.

Şirket, orta vadede yıllık gelir artışının yaklaşık yüzde 3, ana faaliyet kâr marjının ise yüzde 15 seviyesine ulaşmasını bekliyor.