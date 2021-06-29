Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı başlıyor

Geleceğin Becerileri – Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların bir araya geleceği etkinlik ile başlıyor.

30 Haziran'da saat 10:00'da başlayacak ve moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi'nden Hakan Güldağ'ın yapacağı etkinlik, iş dünyası ve STK'lardan önemli isimleri de ağırlayacak.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte geliştirilen “Hızlandırma Programı”, kamu-özel sektör iş birliği ile “Geleceğin İşleri” çalışmalarında ortaya çıkan beceri setlerinin kazanılmasını, bu kazanımları sağlayacak öğrenme, deneyimleme süreçlerinin tasarımını ve değişimin yönetimi hedefliyor.

Hızlandırma Programı Odak Alanları

Mevcut çalışanların değişen işlerine uyum sağlayabilmesi için yeni beceriler kazanması, becerilerini geliştirmesi ve yaşam boyu öğrenmeye katılımlarının sağlanması.

İşlerindeki değişim nedeni ile çalışma imkânı olmayan bireylere yeni iş alanlarında beceriler kazandırılıp yeniden işe yerleştirilmelerinin kolaylaştırılması.

Ani krizler ve iş kayıplarının yönetilebilmesi için yaşam boyu öğrenme ve yenilikçi becerilerin sürekli geliştirilmesini sağlayacak finansman modellerinin oluşturulması.

Karar verme sürecini yönlendirmek hedefiyle nitelikli beceri tahminlerinin ve iş piyasası öngörülerinin yapılmasının ve paylaşımının artırılması.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İş Liderleri Grubu himayesinde yürütülen Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programının koordinasyonu İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanıyor.