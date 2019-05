BEDAŞ'tan genç istihdamına destek

17 Mayıs 2019

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ın (BEDAŞ), Türkiye'deki genç işsizlik sorununun çözümüne destek olmak amacıyla, mayıs itibarıyla 732 kişiyi istihdam ederek 18-35 yaş arasındaki çalışanlarının oranını yüzde 62'ye çıkardığı bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yarı Zamanlı Mühendis Stajyer Programı" kapsamında, son 2 yıldır üniversitelilerin son sınıfında okuyan elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinin istihdam edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu program kapsamında mühendislik alanında yetenekli ve gelecek vaat eden öğrencilerin mezun olduktan sonra BEDAŞ'ta işe başlama fırsatına sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, gençlere eğitim ve istihdam anlamında destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu noktada bizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Sektörümüzün nitelikli elemana, gençlerimizin işe ihtiyacı var. Şirket olarak yeni mezunlara her zaman kapımız açık. BEDAŞ'ta çalışanların yüzde 62'sinin yaş ortalamasının 18-35 arasında olması bunu zaten net olarak gösteriyor. Elektrik dağıtım sektörü her ne kadar erkek ağırlıklı bir sektör olarak görülse de bizim kadın çalışanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Çalışanlarımızın yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA