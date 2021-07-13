Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik parası

Geçmiş yıllarda dönem dönem uygulanan bedelli askerlik, 2019 yılında kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik ücretleri ise otomatiğe bağlanırken, fiyatlar yıldan yıla ciddi oranda arttı. Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırırken, buna ek olarak yoklama kaçağı durumunda olanlar ise bedelli askerlik uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağını araştırıyor.

Bedelli askerlik ücretleri ne kadar?

2011 yılında 30 bin TL, 2014 yılında 18 bin TL, 2018 yılında ise 15 bin TL olan bedelli askerlik ücretleri Haziran 2019 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kalıcı hale gelirken, uygulamanın ücretleri de otomatik artışa bağlandı. Son artışlarla birlikte bedelli askerlik ücretleri 43 bin 150 TL oldu.

Dövizle bedelli askerlik ne kadar?

Yurt dışında yaşayan ve dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler ise ödemelerini döviz ile yaparak bu uygulamadan faydalanabiliyor. Dövizle bedelli askerlik ücreti TL karşılığı ücretin döviz cinsinden hesaplanması ile yapılıyor. Bu durumdaki kişiler ücreti yatıracakları günün kuruna denk tutarı bedelli askerlik için yatırlamaları gerekiyor.

Yoklama kaçağı olan bedelli askerlik yapabilir mi?

Yoklama kaçağı olan ancak bedelli askerlik yapmak isteyenler, bu konuyu araştırıyor. Yoklama kaçağı olan kişiler bedelli askerlik uygulamasından yararlanamıyor. Bu nedenle bedelli askerlik yapmak isteyenlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri gerekiyor. Bunun içinde yoklama dönemlerinin takip edilmesi ve bu yoklamalara katılınması gerekiyor.