Begüm Mutuş: Bilimin yolunda yolumuz aydınlansın istedik

03 Eylül 2020

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş'tu.

Canlı yayından notlar:

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş:

Pandemi ezberleri bozan bir denklem oldu. Zamanında bir takım aksiyonları almak planlama yapmamıza olanak sağladı. Ağırlıklı olarak etkinliklerimizi dijital platformda yapıyorduk. Bu alandaki altyapımız güçlü. Çocuklarımızın eve kapanması. üzerine eğilmemiz gereken konuların başında geldi. Gıda israfının önüne geçilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması konularını ele alıyoruz. Güçlü materyaller hazırladık. Sabri Ülker Vakfı yayınlarını hareket geçirdik. Özellikle beslenme ve sağlık alanında içerikler seçtik. Geçtiğimiz günlerde 1 milyonuncu kitabın satışı kutladık. Bu dönemde en çok aldığımız soru vitaminler ve mineraller üzerine oldu. Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar üzerinde sorular geldi. Vakfın iletişim adreslerine başvurular geliyor. Öğretmenlerimizle teması hiç kesmedik. Milli Eğitim Bakanlığı ile de iyi bir işbirliği içindeyiz. Pandeminin ilk dönemlerinde bilgi karmaşası oldu. Sabri Ülker Vakfı olarak, ençok karşılaştığımız soru, “Güvenli gıdaya nasıl ulaşılır” sorusu oldu. Gıda ambalajlarından kovid bulaşır mı sorusu kamuoyunda çok tartışıldı. Evet, küçük de olsa risk var. Bunun için alınması gereken önlemleri elimizden geldiğince anlattık. Referans grubu olmayı, bu konularda kamuoyunu bilgilenmek amacıyla istedik. Sağlık iletişimi alanında doğru ve etkili iletişimin önemi bir kez daha anlatılsın. Yemekte denge eğitimi programı devam edecek okullarımızda. Bu programda 9. yıla giriyoruz.