Bej Kitap: Enflasyon yüksek ama bazı bölgelerde yumuşama var

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"ABD ekonomisi ılımlı hızda büyüdü.

Dört bölgede ekonomik aktivite yatay seyretti. İki bölge, aktivitede daralma olduğunu rapor etti.

Talep koşullarına dair endişelerle ekonomik görünümler daha karamsar hale geldi.

İstihdam artışı devam etti. Bazı bölgeler işgücü talebinde soğuma bildirdi.

Birçok bölgede bir gevşeme bildirilmesine rağmen ücret artışı yaygın kaldı.

Enflasyon beklentileri genel olarak ılımlı."

Ayrıntılar geliyor...