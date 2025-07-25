Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı.

Fitch sabit bıraktı

Fitch Ratings, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notu’nu (IDR) "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" seviyede korudu.

Fitch’in kararı, Türkiye’nin yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına yönelik siyasi müdahale geçmişi, yüksek finansman ihtiyacı ve zayıf yönetişim notları gibi kredi notunu baskılayan faktörlere dayandırıldı.

Fitch, para politikasının 2026’ya kadar sıkı kalmasını beklerken, enflasyonun Haziran 2024'te yüzde 72’den Haziran 2025’te yüzde 35’e düştüğünü belirtti. Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28, 2026 sonunda ise yüzde 21 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 2,9’a, 2026’da ise yüzde 3,5’e yükselmesi bekleniyor. Kuruluş, ABD'nin Türkiye’ye gümrük tarifesi uygulama riskini ise düşük olarak değerlendirdi.

Moody's not yükseltti

Öte yandan Moody’s, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu bir kademe yükseltti. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden notlarının “B1”den “Ba3”e çıkarıldığı belirtildi. Görünüm ise "pozitif"ten "durağan"a çekildi.

Not artışının gerekçesi olarak, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmaya olan bağlılığı, enflasyonist baskıların azaltılması, ekonomik dengesizliklerin giderilmesi ve TL’ye olan güvenin yeniden tesis edilmesi gösterildi. Moody’s ayrıca, politika tersine dönüş riskinin azaldığı yönündeki değerlendirmeye dikkat çekti.

Kuruluş, iç talebin zayıf seyretmeye devam edeceğini, reel GSYH büyümesinin 2024’teki yüzde 3,2’den 2025’te yüzde 2,2’ye düşmesini, 2026’da ise tekrar yüzde 3,2’ye yükselmesini bekliyor. Bu büyüme oranı, ülkenin yüzde 3,5-yüzde 4,5 aralığındaki potansiyelinin altında kalıyor.

Moody’s, cari işlemler açığının Mart 2023’teki yüzde 5,4 seviyesinden, Mart 2025’te yüzde 0,9’a gerilemesinin ekonomide dengelenmeye işaret ettiğini belirtti. Ancak Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçların sadece yüzde 30’unu karşılayabildiğine dikkat çekerek, dış şoklara karşı kırılganlığın sürdüğü uyarısında bulundu.

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poors, Moody's ve Fitch'in Türkiye için güncel kredi notlarına ilişkin tablo şöyle: