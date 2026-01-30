Beklenen gün geldi: Trump 'gönlündeki' Fed başkanı adayını bugün açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center’da düzenlenen gala gösterimine katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fed başkanı adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna Trump, bugünü işaret ederek “yarın (cuma) sabah” yanıtını verdi.

Gelecek haftadan bugüne dönüldü

Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında Fed başkanlığı için aday göstereceği ismi gelecek hafta duyuracaklarını söylemesinden saatler sonra, aday ismin bugün açıklanacağı ifade edildi.

Aklında hangi isimler var?

Trump’ın Fed başkanlığı için değerlendirdiği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ile BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder’in bulunduğu ifade ediliyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi ise mayıs ayında sona erecek.

Faiz oranlarının düşük olmasını istiyor

Fed'in faiz kararı konusundaki eleştirilerini de sürdüren Trump, göreve gelecek ismin "iyi iş çıkaracak biri" olacağını ifade etti.

Fed'in faiz oranlarının "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Trump, faiz oranlarının 2 hatta 3 puan daha düşük olması gerektiğini kaydetti.

Fed, son politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.