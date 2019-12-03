Beklenti altında gelen enflasyon sonrası gözler 12 Aralık’ta!

03 Aralık 2019

TÜFE, kasımda piyasa beklentilerinin altında, yüzde 0,38 artış gösterdi. Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon, baz etkisinin sona ermesiyle yüzde 10,56 ile tekrar çift haneye yükseldi.

Yıllık enflasyonun geldiği seviye itibariyle mevcut durumda Türkiye'nin reel faizi yüzde 3.44 seviyesine geriledi. Ancak bu seviye hala gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde.

“Makul reel faiz” seviyesine vurgu yapan TCMB'nin 12 Aralık'ta yapacağı toplantıda alacağı faiz kararı önem taşıyor.

Yatırım Finansman Ekonomisti Hilmi Yavaş, son enflasyon verisinin gelecek haftaki PPK toplantısını da etkileyebileceğini söyleyerek, "Biz 150 puanlık bir faiz indirim bekliyorduk ancak şimdi bunun 200 baz puana kadar yükselebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel, Rusya, Güney Afrika ve Brezilya gibi benzer ülkelerde reel faizin Türkiye'nin gerisinde yüzde 2.88 olduğunu söyleyerek, "Ancak Aralık'ta TÜFE'nin yüzde 11.3'e yükseleceği beklentimiz nedeniyle 12 Aralık'taki toplantıda 100 baz puan gibi daha sınırlı bir indirime yer olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Capital Economics kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Jason Tuvey ise Kasım verisinin gelecek birkaç yıl boyunca sürecek bir yükseliş trendinin başlangıcı olduğunu ancak bunun TCMB'nin önümüzdeki birkaç toplantıda faiz indirmesini engellemeyeceğini söyledi. Gelecek yılın ilk aylarına kadar en azından 150 baz puan daha indirim olabileceğini söyleyen Tuvey, Erdoğan'ın faizlerin tek haneye indirilmesi yönündeki çağrılarının para politikasında daha agresif bir gevşeme riskini de artırdığını belirtti.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, MB'nin yılı son bir indirimle kapatıp, beklemeye geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kasım gerçekleşmesi ile bankanın aralıkta şartların izin verdiği boyutta 150-20 baz puanlık bir indirim yapması kesin görünmektedir, ancak sonrasında enflasyonun en azından ilk çeyrek boyunca yıl sonu seviyelerinin biraz üzerinde seyretme ihtimali nedeniyle faiz indirimlerine bir süre ara verilmesinin gereği olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla aralık toplantısında bu yönde bir sinyal verilip verilmeyeceği önemli olacaktır."

Kaynak: Reuters / AA

Enflasyon, yeniden çift hane