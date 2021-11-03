Beklenti altında gelen enflasyonda 'çip' detayı

Tüketici fiyatları, ekimde tütün, alkollü içecek zamları ve giyim fiyatları öncülüğünde aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 arttı. Artış ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşmiş olsa da yıllık enflasyon yüzde 20'ye yaklaşarak Ocak 2019'dan beri zirvede.

İş Yatırım'ın enflasyon analizinde ise 'otomotiv' değerlendirmesi dikkat çekti.

Çip sıkıntısı nedeniyle bulunamayan otomotiv ürünlerinde TÜİK metodolojisi gereği geçen ayın fiyatlarının kullanılmasının enflasyonun beklentilerin altında gelmesinde belirleyici olduğu belirtildi.

Analizde şu değerlendirme yapıldı: "Yatay varsayılan otomobil fiyatlarının da katkısıyla gıda ve enerji hariç ürünleri kapsayan çekirdek C enflasyon göstergesi yüzde 16,8 ile önceki aya göre biraz geriliyor. Geçici bir durum olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün tedarik sorunları hafifledikçe internet liste fiyatlarındaki artışlar TÜİK verisine de yansıyacaktır.

Öte yandan üretici fiyatlarındaki aylık yüzde 5,2, yıllık yüzde 46,3 artış önümüzdeki aylarda çekirdek göstergelerin artacağına işaret ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış, otomotiv fiyat güncellemeleri, gıdadaki olumsuz trendler ve kur artışının gecikmeli etkileriyle enflasyon yüksek seyretmeye devam edecek. 2021 sene sonu için yüzde 20 enflasyon tahminimizi koruyoruz. 2022 yıl sonu için yüzde 14,5 olan tahminimizi, hükümetin gelirler politikası ve Merkez Bankası’nın para politikası patikasına yönelik genişleyici sinyaller nedeniyle Ekim ayında yüzde 16,5’e çektik. Yaşanan son gelişmeler 2002 tahminimiz üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor."

"Merkez kasımı pas geçebilir"

Tacirler Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise yıllık enflasyonun Kasım-Aralık aylarında yataya yakın bir seyir izlemesini sonrasında 2022 yılının ilk yarısında yeniden yüzde 21 seviyelerinin üzerine çıkabileceğini aktardı. Gökşen, 18 Kasım’da gerçekleştirilecek faiz toplantısı için "Bilindiği üzere en son PPK karar notunda politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığının altı çizilmişti. Mevcut risk primi göstergeleri çerçevesinde söz konusu yönlendirmenin Kasım ayında faiz indiriminin pas geçilmesi olasılığını halen masada tuttuğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Capital Economics, faiz indiriminin devamını bekliyor

Öte yandan Capital Economics gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, enflasyonda yükselişin hızlanmasına rağmen TCMB Para Politikası Kurulu'nun bu ay yapacağı toplantıdan da faiz indirimi kararı çıkmasını beklediklerini söyledi. Ekim ayında manşet enflasyon yükselirken çekirdek enflasyonun hafif şekilde gerilediğini belirten Tuvey, daha fazla faiz indirimi için TCMB üzerinde siyasi baskı olduğu dikkate alındığında Para Politikası Komitesi'nin bu ay faizi yüzde 15'e indireceğini tahmin ettiklerini vurguladı. Gelecek 6-9 ayda enflasyonun geri gelmesinin büyük olasılık olduğunu da savunan Tuvey, TCMB'den daha fazla faiz indirimi beklendiğini öne sürdü. Capital Economics, bir hafta vadeli repo faizin 2022 yılı ortasında kadar hali hazırdaki yüzde 16'dan yüzde 12'ye kadar gerilemesini bekliyor.

Bununla birlikte Tuvey, "Türkiye'nin vahim durumdaki cari pozisyonu dikkate alındığında, bu faiz indirimlerinin bir ödemeler dengesi krizini tetiklemesi yönünde ciddi bir risk var" değerlendirmesini de yaptı.