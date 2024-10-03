Beklentiler aşıldı: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, 28 Eylül ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak 225 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya göre 6 bin artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise 222 bin olarak öngörülmüştü.

Verilere göre, önceki haftanın işsizlik maaşı başvuru sayısı 218 binden 219 bine revize edilirken, son hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 224 bin 250’ye geriledi.

Aynı dönemde, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Eylül ile biten haftada 1000 kişi azalarak 1 milyon 826 bine düştü. Bu durum, iş gücü piyasasında kısa vadeli bir iyileşme sinyali olarak değerlendirildi.