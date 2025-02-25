Beklentiler hedeflerle uyumlu mu? Bakan Şimşek enflasyon beklentilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki düşüşle birlikte hızla iyileşeceğini ifade etti.

Öte yandan, geçmiş enflasyon verilerinden daha fazla etkilenen hanehalkı beklentilerinin şubat ayında sınırlı bir artış gösterdiğini vurgulayan Şimşek, piyasa beklentilerinin enflasyon hedefleriyle uyumlu olduğunu dile getirdi. Enflasyondaki gerilemenin sürmesi halinde reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin daha da iyileşeceğini öngördüklerini belirtti.

Hükümetin uyguladığı ekonomik program çerçevesinde enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini aktaran Şimşek, fiyat istikrarının sağlanmasının hem piyasalarda hem de tüketiciler nezdinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

Enflasyon beklentileri

Fiyatlama davranışları açısından önemli bir gösterge olan reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin aylık bazda 1,9 puan, geçen yılın Mayıs ayına göre ise 14 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine geriledi.