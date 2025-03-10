Beklentiler karşılanmadı! Almanya'nın ihracatı ocakta düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 düşüşle 129,2 milyar Euro seviyesine indi. Bu dönemde ihracatın artması bekleniyordu, ancak artış yerine bir gerileme yaşandı.

AB üyesi ülkelere yapılan ihracat, Ocak ayında yüzde 4,2 azalarak 69,8 milyar Euro oldu. AB dışındaki ülkelere yapılan dış satım ise yüzde 0,4 gerileyerek 59,4 milyar Euro olarak kaydedildi.

Ticaret fazlası düşüş gösterdi

Almanya'da ithalat Ocak ayında yüzde 1,2 artarak 113,1 milyar Euro'ya yükseldi. Bu gelişme, ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlasının 16 milyar Euro seviyesine düşmesine yol açtı. Dış ticaret fazlası, bir önceki yılın Aralık ayında 20,7 milyar Euro ve Ocak 2024’te 25,3 milyar Euro olarak kaydedilmişti.

Ocak 2024’e göre Almanya'nın ihracatı yüzde 0,1 düşerken, ithalatı yüzde 8,7 artış gösterdi. AB'den yapılan ithalat ise 57 milyar Euro ile gerçekleşti, ancak AB ülkelerinden ithalat bir yıl öncesine kıyasla yüzde 1,1 geriledi.

Ticaret ortaklarıyla durum

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin’e yapılan ihracat, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 6,7 milyar Euro oldu. Aynı dönemde Çin’den yapılan ithalat ise yüzde 2,8 düşüşle 12,9 milyar Euro olarak gerçekleşti.

ABD’ye yapılan ihracat ise yüzde 4,2 oranında azalarak 13 milyar Euro'ya indi, ancak ABD'den ithalat yüzde 6,5 artış gösterdi ve 8 milyar Euro'yu buldu.

İngiltere'ye yapılan ihracat, Ocak ayında yüzde 18,8 oranında artarak 3,6 milyar Euro’ya yükseldi.

Öte yandan, Almanya’nın Türkiye ile ticareti de dikkat çekti. Türkiye’ye yapılan ihracat yüzde 7 artarak 2,4 milyar Euro’ya ulaşırken, ithalatı yüzde 9,6 artarak 2,4 milyar Euro oldu.