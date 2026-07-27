Beklentiler netleşti: TCMB için faiz indirimi senaryosu masada

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Matriks Haber'in 16 banka, aracı kurum, portföy şirketi ve uluslararası yatırım kuruluşunun değerlendirmelerinden derlediği habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı PPK toplantısında politika faizini yüzde 37,00 seviyesinde sabit bırakması kararı beklentilerle uyumlu karşılandı.

Kurumların ortak görüşü iç talepteki zayıflamanın belirginleştiği, ancak enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin para politikasında temkinli duruşu koruduğu yönünde oluştu.

Raporlarda, karar metnindeki en önemli değişiklik olarak "iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiği" ifadesi öne çıkarken, temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde beklenen geçici yükselişin faiz indirimi beklentilerini eylül toplantısından yılın son çeyreğine ötelediği değerlendirildi.

Açık tahmin paylaşan kurumların temmuz ayı TÜFE beklentileri yüzde 1,8-2,0 bandında yoğunlaşırken, medyan beklenti yaklaşık yüzde 1,9 seviyesinde oluştu. 2026 yıl sonu TÜFE tahminleri ise genel olarak yüzde 28-30 bandında korunurken, Matriks Haber'in temmuz anketinde medyan beklenti yüzde 29,00 olarak gerçekleşti.

Olumsuz senaryolarda 2027 sinyali

Kurum raporlarında petrol fiyatları, enerji maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler para politikasının önündeki en önemli riskler olarak gösterildi. Bazı değerlendirmelerde enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon patikasına yaklaşık 1,5 puan ek yük oluşturabileceği hesaplanırken, olumsuz senaryolarda faiz indirimlerinin 2027 yılına sarkabileceği ifade edildi.

Raporların büyük bölümünde, TCMB'nin normalleşmeye doğrudan faiz indirimiyle değil, önce bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden başlatarak adım atacağı beklentisi korundu. Politika faizinin yüzde 37, fiili fonlamanın ise yüzde 40 seviyesinde devam etmesinin sıkı para politikası duruşunu sürdürdüğü belirtildi.

Enerji fiyatları etkiliyor

Açık tahmin paylaşan kurumların yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 34-37 bandında değişirken, beklentilerin ağırlık merkezi yüzde 35-36, medyan beklenti ise yüzde 35 seviyesinde oluştu. Kurumların çoğunluğu uygun koşullar oluşması halinde yılın son çeyreğinde sınırlı faiz indirimleri beklerken, daha ihtiyatlı değerlendirmelerde enerji fiyatları nedeniyle yıl sonuna kadar faiz değişikliği olmayabileceği belirtildi.

Kurumların ortak görüşüne göre, 13 Ağustos Enflasyon Raporu ile 10 Eylül PPK toplantısı, repo ihalelerine dönüş ve olası faiz indirimlerinin zamanlaması açısından belirleyici olacak.