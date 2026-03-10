Beklentileri altüst etti! Çin’in ticaret fazlası tarihi seviyeye ulaştı

Çin’in dış ticaret fazlası yılın ilk iki ayında tarihi seviyeye ulaşırken, ihracattaki güçlü artış dünyanın ikinci büyük ekonomisinin ABD ile devam eden ticari gerilimlere rağmen dirençli kaldı.

Çin yönetimi, Ay Yeni Yılı tatilinin her yıl farklı zamanlara denk gelmesinin verilerde yarattığı oynaklığı azaltmak amacıyla Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ticaret istatistiklerini genellikle birlikte yayımlıyor.

Tahminlerin üzerinde fazla verildi

Açıklanan verilere göre Çin’in ticaret dengesi Ocak-Şubat döneminde 213,62 milyar dolara çıktı. Bu rakam, ekonomistlerin 179,6 milyar dolarlık tahminini geride bırakırken Aralık ayında kaydedilen 114,1 milyar dolarlık seviyeye kıyasla da dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Gümrük idaresinin paylaştığı verilere göre ülkenin ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 arttı. Böylece ihracat artışı, ekonomistlerin yüzde 7,1’lik beklentisinin oldukça üzerine çıktı.

İthalat tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Çin’in ithalatı Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 19,8 yükselerek yüzde 6,3 olarak öngörülen beklentiyi aşmış oldu.