Beklentilerin altında kaldı: ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ağustos ayında tarım dışı istihdam 142 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler 164 binlik bir artış bekliyordu. Aynı dönemde işsizlik oranı, beklentilere paralel şekilde yüzde 4,2'ye geriledi.

Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin tarım dışı istihdam verileri ise aşağı yönlü revize edildi. Haziran ayı için 179 binden 118 bine, Temmuz ayı için ise 114 binden 89 bine düzeltme yapıldı. İmalat sektöründe istihdam 24 bin azalırken, inşaat sektöründe 34 bin kişilik artış gözlendi.

Ortalama saatlik kazançlarda ise aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,8 artış kaydedildi ve bu oranlar, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkedeki ortalama çalışma saatleri 34,3 saat oldu.

Fed'in 18 Eylül toplantısında faiz kararıyla birlikte makroekonomik tahminlerini de güncellemesi bekleniyor. Piyasalar, Fed'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını yüzde 51 ihtimalle öngörüyor.