Beko'nun İtalya’da personel azaltma planı değişti

İtalya’daki fabrikalarında yeniden yapılanma sürecine giren Beko, iş gücünü azaltma kararında değişikliğe gitti. Bölgedeki işçi sendikaları ile anlaşan Beko, geçen yıl duyurulan 1.935 kişilik işten çıkarma planını 1284 kişiye indirdi.

İtalya'dan maddi destek

CNBC-e'de yer alan habere göre, görüşmelere arabuluculuk eden İtalyan hükümeti, süreçte işçilere maddi destek de sağlayacak. Ayrıca, Beko’nun kapatmayı planladığı Siena’daki fabrika, devralınarak farklı amaçlarla kullanılacak.

Beko’dan 300 milyon euroluk yatırım taahhüdü

Beko, İtalya’daki üretim ve yeniden yapılanma süreci kapsamında 300 milyon euro yatırım taahhüdünde bulunurken, şirketten yapılan açıklamada bu anlaşmanın, tesislerin yeniden yapılandırılması ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.