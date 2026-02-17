Belçika ile ticarette sağlık ve savunma sanayi masada

Recep ERÇİN

recep.ercin@dunya.com

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Tür­kiye-Belçika İş Kon­seyi Başkanı Mehmet Musta­fa Akıncılar, Belçika Kraliçe­si Mathilde’in mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirece­ği ilk resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve diploma­tik ilişkiler açısından önem­li fırsatlar sunacağını söyle­di. Geçen hafta Belçika İstan­bul Başkonsoloslu Tim Van Anderlecht’i ziyaret eden Akıncılar, bu görüşme son­rası DÜNYA Gazetesi’ne özel açıklamalar yaptı. Akıncılar, Kraliçe’nin ziyaretine yönelik hazırlıkların başladığını, dip­lomatik misyonlarla koordi­nasyon içinde çalışıldığını be­lirterek, “Kraliçe’nin ziyareti yalnızca diplomatik bir temas değil, aynı zamanda ekonomik ilişkileri güçlendirme amacı taşıyor. Dışişleri ve savunma bakanlarının da gelmesi bek­leniyor” dedi. Akıncılar, ziya­retin 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandı­ğını ifade etti.

Ticaret hacmi 12 milyar dolar

Belçika’nın küçük bir ülke olmasına rağmen Türkiye ile ticaret hacminin yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde bu­lunduğunu vurgulayan Akın­cılar, ziyaret kapsamında sa­vunma sanayi, sağlık ve değer­li madenler alanlarında yeni iş birliklerinin gündeme ge­leceğini söyledi. Savunma sa­nayinin Türkiye’nin “amiral sektörlerinden biri” olduğunu belirten Akıncılar, bu alanda ticari anlaşmalar bekledikle­rini ifade etti. Sağlık alanında ise uluslararası ölçekte kulla­nılacak bir sağlık platformu projesi üzerinde çalışıldığını, projenin merkezinin Brüksel olacağını ve Türkiye’den de bir sağlık sektörü yatırımcısı­nın projede yer aldığını kay­detti. Değerli maden ticare­tinde ise Belçika’nın önem­li bir merkez olduğuna dikkat çeken Akıncılar, özellikle An­vers (Antwerp) limanının kü­resel ticaret açısından strate­jik konumda bulunduğunu ve burada fiyatların belirlendiği borsalarla iş birliklerinin gö­rüşüleceğini aktardı.

Brüksel’e iş dünyası ziyareti planı

Akıncılar, iş konseyi olarak Brüksel’e bir ziyaret planla­dıklarını, bu temasların ardın­dan Türkiye-Belçika ekono­mik ilişkileri için daha geniş bir yol haritası oluşturacakla­rını söyledi. Flaman bölgesin­deki ticaret ve sanayi odala­rıyla görüşmeler yapılacağını belirten Akıncılar, bu bölge­de Türk yöneticilerin bulun­masının Türkiye açısından avantaj sağladığını ifade etti. Kraliçe’nin ziyaretinin Tür­kiye’ye duyulan güvenin gös­tergesi olduğunu vurgulayan Akıncılar, “Brüksel’in zaman zaman ortada görünen tavrını Türkiye lehine çevirmek için bu ziyareti fırsata dönüştür­mek istiyoruz. Brüksel, Avru­pa Parlamentosu’nun merkezi olması nedeniyle büyük önem taşıyor” dedi.

“Temkinli olalım ama tedirgin olmayalım”

Avrupa’nın yaşlanan nüfus ve iş gücü açığıyla karşı karşı­ya olduğunu söyleyen Akıncı­lar, Türkiye’nin bu süreçte Av­rupa’ya dinamizm katabilecek stratejik ortak konumunda bulunduğunu belirtti. Avru­pa içinde siyasi görüş ayrılık­ları olsa da kısa vadede büyük bir ayrışma beklemediğini ifa­de eden Akıncılar, Türkiye’ye yönelik politikaların çoğunun Avrupa’nın kendi iç dinamik­lerinden kaynaklandığını dile getirdi. Özellikle son dönem­de gündeme gelen Maden in Europe ve Hindistan ile yapı­lan anlaşmaya dikkat çeken Akıncılar, “Türkiye’ye karşı üretilmiş bir politika yok. Bu konularda temkinli olabili­riz ama tedirgin olmaya gerek yok” mesajı verdi.

Nepal’deki tecrübeyi Belçika’ya taşıyacak

Daha önce DEİK Türkiye- Nepal İş Konseyi Başkanlığı yaptığını hatırlatan Akıncılar, Nepal ile ilişkilerde aktif diplomasi yürüttüklerini ve ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Nepal’in Türkiye’yi yakından tanıdığını, Türk dizileri ve kültürel temasların ilişkileri güçlendirdiğini ifade eden Akıncılar, ülkede altyapı ve terminal projeleri için girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Halen Türkiye- Nepal İş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Akıncılar, Nepal’de kurulan yakın temas modelinin benzerini Belçika’da da uygulamak istediklerini belirtti. Akıncılar, “Brüksel’de güçlü bir iş diplomasisi oluşturup Türkiye yanlısı bir ekonomik zemin kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.