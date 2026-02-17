Belçika ile ticarette sağlık ve savunma sanayi masada
Belçika Kraliçesi Mathilde, 10-11 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, Kraliçe’nin ziyaretinin ekonomik ilişkilerde yeni sayfa açacağını belirterek, ziyaret kapsamında savunma sanayi, sağlık ve değerli madenler alanlarında yeni iş birliklerinin gündeme geleceğini söyledi.
Recep ERÇİN
recep.ercin@dunya.com
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Belçika Kraliçesi Mathilde’in mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkiler açısından önemli fırsatlar sunacağını söyledi. Geçen hafta Belçika İstanbul Başkonsoloslu Tim Van Anderlecht’i ziyaret eden Akıncılar, bu görüşme sonrası DÜNYA Gazetesi’ne özel açıklamalar yaptı. Akıncılar, Kraliçe’nin ziyaretine yönelik hazırlıkların başladığını, diplomatik misyonlarla koordinasyon içinde çalışıldığını belirterek, “Kraliçe’nin ziyareti yalnızca diplomatik bir temas değil, aynı zamanda ekonomik ilişkileri güçlendirme amacı taşıyor. Dışişleri ve savunma bakanlarının da gelmesi bekleniyor” dedi. Akıncılar, ziyaretin 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığını ifade etti.
Ticaret hacmi 12 milyar dolar
Belçika’nın küçük bir ülke olmasına rağmen Türkiye ile ticaret hacminin yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu vurgulayan Akıncılar, ziyaret kapsamında savunma sanayi, sağlık ve değerli madenler alanlarında yeni iş birliklerinin gündeme geleceğini söyledi. Savunma sanayinin Türkiye’nin “amiral sektörlerinden biri” olduğunu belirten Akıncılar, bu alanda ticari anlaşmalar beklediklerini ifade etti. Sağlık alanında ise uluslararası ölçekte kullanılacak bir sağlık platformu projesi üzerinde çalışıldığını, projenin merkezinin Brüksel olacağını ve Türkiye’den de bir sağlık sektörü yatırımcısının projede yer aldığını kaydetti. Değerli maden ticaretinde ise Belçika’nın önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Akıncılar, özellikle Anvers (Antwerp) limanının küresel ticaret açısından stratejik konumda bulunduğunu ve burada fiyatların belirlendiği borsalarla iş birliklerinin görüşüleceğini aktardı.
Brüksel’e iş dünyası ziyareti planı
Akıncılar, iş konseyi olarak Brüksel’e bir ziyaret planladıklarını, bu temasların ardından Türkiye-Belçika ekonomik ilişkileri için daha geniş bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi. Flaman bölgesindeki ticaret ve sanayi odalarıyla görüşmeler yapılacağını belirten Akıncılar, bu bölgede Türk yöneticilerin bulunmasının Türkiye açısından avantaj sağladığını ifade etti. Kraliçe’nin ziyaretinin Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Akıncılar, “Brüksel’in zaman zaman ortada görünen tavrını Türkiye lehine çevirmek için bu ziyareti fırsata dönüştürmek istiyoruz. Brüksel, Avrupa Parlamentosu’nun merkezi olması nedeniyle büyük önem taşıyor” dedi.
“Temkinli olalım ama tedirgin olmayalım”
Avrupa’nın yaşlanan nüfus ve iş gücü açığıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Akıncılar, Türkiye’nin bu süreçte Avrupa’ya dinamizm katabilecek stratejik ortak konumunda bulunduğunu belirtti. Avrupa içinde siyasi görüş ayrılıkları olsa da kısa vadede büyük bir ayrışma beklemediğini ifade eden Akıncılar, Türkiye’ye yönelik politikaların çoğunun Avrupa’nın kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını dile getirdi. Özellikle son dönemde gündeme gelen Maden in Europe ve Hindistan ile yapılan anlaşmaya dikkat çeken Akıncılar, “Türkiye’ye karşı üretilmiş bir politika yok. Bu konularda temkinli olabiliriz ama tedirgin olmaya gerek yok” mesajı verdi.
Nepal’deki tecrübeyi Belçika’ya taşıyacak
Daha önce DEİK Türkiye- Nepal İş Konseyi Başkanlığı yaptığını hatırlatan Akıncılar, Nepal ile ilişkilerde aktif diplomasi yürüttüklerini ve ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Nepal’in Türkiye’yi yakından tanıdığını, Türk dizileri ve kültürel temasların ilişkileri güçlendirdiğini ifade eden Akıncılar, ülkede altyapı ve terminal projeleri için girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Halen Türkiye- Nepal İş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Akıncılar, Nepal’de kurulan yakın temas modelinin benzerini Belçika’da da uygulamak istediklerini belirtti. Akıncılar, “Brüksel’de güçlü bir iş diplomasisi oluşturup Türkiye yanlısı bir ekonomik zemin kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.