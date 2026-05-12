Belçika Kraliçesi Mathilde'den TCMB İstanbul Finans Merkezi'ne ziyaret

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde İstanbul’da ekonomi, ticaret ve diplomasi odaklı bir dizi temas gerçekleştirirken bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Kraliçe Mathilde'ya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti.

TCMB binasının mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dan binanın yapım sürecine ilişkin bilgi alan ve fotoğraf çektiren heyet, daha sonra yerleşkeden ayrıldı.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin İstanbul programı

Heyet, ziyaret programının ilk gününde Baykar’ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek Türkiye’nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İkinci gün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu’na katılan Kraliçe Mathilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

İstanbul Deniz Müzesi’ni de ziyaret eden heyet, Taksim’de bulunan Belçika Konsolosluğu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında İstanbul Sanayi Odası’nda iş dünyasında kadınların rolüne ilişkin bir panel düzenlendi. Belçika Kraliçesi Mathilde burada konuşma yaptı. İkinci gün programı, Türk ve Belçikalı firmalar arasında gerçekleştirilen resmi işbirliği ve imza töreniyle sona erdi.