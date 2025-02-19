Belçika'da dondurulan Rus varlıkları 258 milyar Euro'ya ulaştı

Belçika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında şimdiye kadar toplam 250 milyar Euro'nun üstünde Rus varlığını dondurduğu bildirildi.

Belçika Maliye Bakanlığı Hazine Birimi'nin yaptığı açıklmaya göre bu tutarın 65 milyar Euro'luk kısmını dondurulmuş varlıklar, 193 milyar Euro'luk kısmını ise Rusya Merkez Bankasının hareketsizleştirilmiş işlemleri oluşturuyor.

AB'de ilk sırada Belçika var

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda. AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı Euroclear'da yer alıyor.