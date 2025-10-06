Belediye başkanı imalathane denetimine katıldı, gördüğü manzara karşısında adeta çileden çıktı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir gıda imalathanesine yönelik denetim yaptı.

Denetimde imalathanede bidonlar içerisinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi.

Gördüğü manzara karşısında çileden çıkan Şehitkamil Belediye Başkanı Umu Yılmaz, firma yetkilisine sert sözlerle tepki gösterdi.

Denetime bizzat katılan Başkan Yılmaz, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" dedi.

Konuya dair sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Yılmaz, "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez. Denetimlerimizde öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık" dedi.