Belediye Başkanı sözünü tuttu: Emeklilere 10 bin liralık 'pazar desteği'

Beyoğlu Belediye Meclisi, Beyoğlu’nda ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla 10 bin TL tutarında 'pazar desteği' verileceğini açıkladı.

Emeklilere yönelik bu uygulamanın yanı sıra, Kalaycı Bahçe’de ikinci Emekli Evi’nin açılması için de çalışmalara başladı. Sinema gösterimlerinden tavla turnuvalarına, sağlık taramasından psikolojik desteğe, Kalaycı Bahçe’deki emekliler pek çok imkandan yararlanma fırsatı bulacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz. Beyoğlu’nda kimseyi yalnız bırakmayacağız” dedi.