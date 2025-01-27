Belediye Başkanı sözünü tuttu: Emeklilere 10 bin liralık 'pazar desteği'
Hükümet'in açıkladığı 2025 emekli maaş zamları, daha vatandaşın cebine girmeden erimişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde emekli vatandaşlara ‘Pazar Desteği’ sözü veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, verdiği sözü tutarak bölgede yaşayan emeklilere 10 bin lira destek verileceğini açıkladı.
Beyoğlu Belediye Meclisi, Beyoğlu’nda ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla 10 bin TL tutarında 'pazar desteği' verileceğini açıkladı.
Emeklilere yönelik bu uygulamanın yanı sıra, Kalaycı Bahçe’de ikinci Emekli Evi’nin açılması için de çalışmalara başladı. Sinema gösterimlerinden tavla turnuvalarına, sağlık taramasından psikolojik desteğe, Kalaycı Bahçe’deki emekliler pek çok imkandan yararlanma fırsatı bulacak.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz. Beyoğlu’nda kimseyi yalnız bırakmayacağız” dedi.