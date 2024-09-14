Belediyeler elektrik borcunu ödemiyor

DEPSAŞ Enerjinin yılardır tahsil edemediği içme suyu şebekelerine ait elektrik alacakları 2 milyar TL’ye yaklaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 6 ile perakende elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, toplamda 1 milyar 750 milyon 300 bin TL olan borcun artık ödenmemesi halinde, söz konusu belediye veya bağlı iştiraklerinin içme suyu şebekelerine ait elektriğin kesileceğini duyurdu.

Belediye iştiraklerinin elektrik borcu 989 milyon 400 bin TL

DEPSAŞ Enerjiden alınan bilgiye göre aboneleri arasında yer alan belediyelerin bir çoğunun içme suyu şebekesi kapsamında elektrik borcu bulunuyor.

Borç miktarı en yüksek olan büyükşehir belediyelerinin iştiraklerine ait içme suyu şebekelerinde kullanılan elektrik borcu 989 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

Diğer belediyelerin bahse konu elektrik borcunun 287 milyon TL, köy tüzel kişilikleri tarafından ödenmesi gereken köy içme suyu şebekelerinde kullanılan elektrik borcunun ise 474 milyon 400 bin TL’yi bulduğu açıklandı.

En fazla borç MARSU’nun

DEPSAŞ Enerji tarafından verilen bilgilere göre en borçlu olan kurum Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU).

MARSU’nun 691 milyon 948 bin TL elektrik borcu bulunurken bunu 221 milyon TL borçla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ve 76 milyon 400 bin TL borç ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) izliyor.

3 büyükşehirin içme suyu şebekelerinde kullanılan ve ödenmeyen elektrik borcunun toplamı ise 989 milyon 400 bin TL.

Diğer belediyelerde durum

İçme suyu şebekelerinde kullanılan elektriğe ait borcunu ödemeyenler sadece bölgedeki büyükşehir belediyelerinin iştirakleri olan MARSU, ŞUSKİ ve DİSKİ değil.

Batman, Şırnak ve Siirt merkez, ilçe ve belde belediyelerine ait borçların toplamı ise 287 milyon TL. Bu belediyeler arasında en borçlu olan 255 milyon 900 bin lira ile Batman merkez, ilçe ve belde belediyeleri iken Batman’ı 21 milyon 600 milyon TL borçla Şırnak ve 9 milyon 400 bin TL ile Siirt merkez ilçe ve belde belediyeleri izliyor.

En borçlu köyler Şırnak’ta

DEPSAŞ Enerji yetkilileri, köy tüzel kişiliklerinin ödemesi gereken köy içme suyu şebekelerinde kullanılan ve ödenmeyen elektrik borcunun ise toplam 474 milyon 400 bin TL olduğunu bildirdi.

Bu anlamda en borçlu köyler, 331 milyon 300 bin TL ile Şırnak iline bağlı olanlar. Onu 139 milyon 800 bin TL ile Batman’ın, 3 milyon 300 bin TL ile Siirt’in köyleri izliyor.

Ödeme iradesi gösteren belediyelere teşekkür

DEPSAŞ Enerji, yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip olan bölge genelinde, halkın kullandığı içme suyu şebekelerinde kullanılan ve aralarında 5 yıldan beri ödenmeyen 2019 yılına ait faturaların da bulunduğu borçların bir an evvel ödenmesini istedi.

DEPSAŞ Enerji yetkilileri, elektrik tedarik hizmetinin aksamadan sürdürülebilmesi için tüm aboneler gibi belediyeler ve bağlı iştiraklerinin de bu yükümlülüklerini yerine getirerek kullanılan elektrik bedelini bir an evvel ödemelerini istedi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Diğer abonelerimizin sıkıntı yaşamaması için borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini, istemeden de olsa yasal haklarımızı kullanarak kesmek zorunda kalacağız. Bununla birlikte, ödeme iradesi gösteren belediyelere ve bunun için çaba gösteren iştiraklere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ancak, ödeme yükümlülüklerini spekülatif açıklamalarla duyuran bazı iştiraklerin tutumları karşısında yaşadığımız zorlukları da ifade etmek isteriz’’ ifadeleri kullanıldı.