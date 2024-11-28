Belediyelerin 150 milyarlık prim borcu kaynaktan kesilecek

Hükümet SGK prim borçlarına af getirirken, milyarları bulan borcun nasıl karşılanacağı da belli oldu. SGK prim borcu ve vergi borçlarının belediyelere yapılan ödemelerden kesileceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önce belediyeye bağlı şirketlerin borçları için herhangi bir kesinti yapılmıyordu. Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile düzenlemeye gidilerek belediyelere bağlı şirketlerin borçları için de kaynakta kesinti yapılmasına karar verildi. Buna göre, il özel idareleri ile belediyelerin şirketleri de kapsama dâhil edildi.

Bağlı şirketler 'tüzel kişilik' olarak tanımlandı

Buna göre belediye bağlı şirketler, ‘tüzel kişilik’ olarak tanımlanırken, tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için de genel bütçe gelirlerinden ayrılacak paylardan kesinti yapılacağı öprenildi.

"Paramızı kesip, ‘CHP hizmetleri aksatıyor’ diyecekler"

Ancak karara muhalefet cephesinden sert tepki geldi. CHP lideri Özgür Özel, bunun belediye hizmetlerinin aksatmak için yapılan bir müdahale olduğunu savunurken, “Bütün belediyelerin ve şirketlerinin devlete olan borçlarını; faiziyle birlikte belediyelerimize yollanacak paradan kesiyorlar. Bunun amacı şu, belediye şirketlerini maaş ödeyemez hâle getirecekler, hizmet yapılamasın. Sonra ‘CHP hizmetleri aksatıyor’ diyecekler” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin 150 milyarlık prim borcu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde 150 milyarlık prim borcunun yüzde 67,5’inin CHP'li belediyelere , yüzde 25’inin AK Parti'li belediyelere, yüzde 3’ünün MHP, yüzde 2’sinin ise DEM Parti’li belediyelere ait olduğunu söylemişti.