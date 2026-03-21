Belirsizlik döneminin en büyük sinyali geldi: Altın ve bakır aynı anda düştü!

ABD-İran geriliminin tetiklediği petrol fiyat artışı, küresel emtia piyasalarında zincirleme bir etki yarattı. Yatırımcılar, yükselen enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişesiyle pozisyonlarını azaltmaya başladı.

Bu süreçte yalnızca sanayi metalleri değil, güvenli liman olarak görülen altın da sert satış baskısı altında kaldı.

Altın ve gümüşte sert düşüş

Perşembe günü piyasalarda en dikkat çeken hareket değerli metallerde yaşandı. Altın yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Gümüşte düşüş yüzde 8’e ulaştı.

Normalde kriz dönemlerinde yükselmesi beklenen altının düşmesi, yatırımcıların farklı bir risk algısına geçtiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre bunun temel nedeni yükselen faizler ve güçlü dolar.

Faizlerin artması, getirisi olmayan altını daha az cazip hale getirirken, doların güçlenmesi de altın fiyatlarını aşağı çekiyor.

Resesyon sinyali mi?

Sanayi metallerinde de tablo zayıf... Bakır yaklaşık yüzde 2 düştü. Paladyum yüzde 5,5 geriledi. Bakır, elektronik cihazlardan inşaata kadar birçok alanda kullanıldığı için ekonominin nabzı olarak görülür.

Bu yüzden bakır fiyatındaki düşüş genellikle ekonomik yavaşlama sinyali olarak yorumlanıyor.

Stagflasyon endişesi gündemde

Piyasalarda şu anda dikkat çeken en kritik senaryo stagflasyon, yani yüksek enflasyon + düşük büyüme...

Petrol fiyatlarının artması enflasyonu yukarı çekerken, aynı zamanda tüketim ve yatırımları baskılayarak büyümeyi yavaşlatabilir.

Bu durum yatırımcıları iki arada bırakıyor. Enflasyon korkusu faizleri yükseltiyor, büyüme korkusu riskli varlıkları baskılıyor.

Bazı analistler stagflasyon riskinin arttığını savunurken, diğerleri bu senaryonun abartıldığını düşünüyor.

Goldman Sachs ve bazı yatırımcılar, bu ortamda altının yeniden yükselebileceğini belirtiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ise mevcut durumun klasik stagflasyon kadar ciddi olmadığını vurguluyor.

Piyasalar yön arıyor

Emtia piyasalarında yaşanan bu geniş çaplı satış dalgası, yatırımcıların net bir yön bulamadığını gösteriyor.

Petrol fiyatları yüksek kalırsa resesyon riski artabilir. Jeopolitik gerilim azalırsa piyasalarda toparlanma görülebilir

Şimdilik en net mesaj şu: Hem altın hem bakır düşüyorsa, piyasa ciddi bir belirsizlik dönemine girmiş demektir.