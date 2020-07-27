Bella Maison, mağaza yatırımlarına devam ediyor

27 Temmuz 2020

Bella Maison, mağazalaşma hamlesine devam ediyor. Marka, geçtiğimiz gün hizmete aldığı İstanbul İstinyePark AVM'deki mağazasının ardından yeni mağazasını Bodrum Midtown AVM'de hizmete aldı. 170 metrekare alana sahip mağazada Bella Maison, yatak odası, sofra, banyo, kozmetik, ev tekstili, ev dekorasyonu gibi farklı kategorilerdeki ürün çeşitlerini kullanıcıların beğenisine sunacak.

Bodrum Midtown AVM'deki mağazanın açılışıyla ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, "Tüm dünyayla birlikte benzerine daha önce hiç rastlamadığımız bir dönemi yaşarken, AVM’lerin uzun süre kapalı olduğu süreçte bile mağaza yatırımlarımıza devam ettik. Ulaşılabilir ve tarz öneren bir marka olma hedefiyle mağazalaşmayı önemsiyoruz. Yakın zamanda İstanbul İstinyePark’ta bir mağaza açtık, şimdi de renklerimizi Bodrum’un renkleriyle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece yıl bitmeden yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla toplamda 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.