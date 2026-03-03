BELLİ OLDU! Enflasyon rakamları açıklandı! Şubatı ayı ÜFE ve TÜFE oranları ne oldu?
Bugün yılın ikinci enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Verileri öğrenmeye çalışanlar şimdi "Enflasyon oranları nasıl geldi" diye soruyor.
Milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumundaydı... 7'den 70'e herkesi ilgilendiren kritik veri saat 10.00'da ilan edildi. Vatandaşlar verilerin açıklanması ile birlikte "Enflasyon oranları nasıl geldi" sorusunu hızlandırmaya başladı.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ÜFE ve TÜFE rakamları bugün açıklandı. TÜİK oranları saat 10.00'da duyurdu.
Şubat ayında enflasyon yüzde 2.96 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ