Belvinder Sron: “Malezya'dan ithal edilen palm nihai ürünlerle ihraç ediliyor”

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Malezya Palm Yağı Kon­seyi (MPOC) tarafın­dan düzenlenen ve kü­resel yağ ve katı yağ endüstrisi­nin liderlerini Türkiye'deki kilit paydaşlarla buluşturan Malezya Palm Yağı Forumu (MPOF) Tür­kiye 2025, İstanbul’da gerçekleş­tirildi. Foruma Malezya İstanbul Başkonsolosu Ahmad Amiri Abu Bakar da katıldı. Türkiye, Malez­ya palm yağının Ortadoğu’daki en büyük, küresel ölçekte ise be­şinci en büyük ithalatçısı konu­munda. İthal edilen palm yağın büyük kısmı katma değerli ürün­lere ihraç ediliyor.

Bu yıl “Malezya Palm Yağı: Tür­kiye'nin Yağ ve Katı Yağ Ekosis­teminde Büyümenin İtici Gücü” temasıyla düzenlenen forumda, gıda güvenliği, beslenme, sürdü­rülebilirlik ve pazar dinamikle­ri gibi kritik başlıklar öne çıktı. Türkiye’ye gönderilen palm yağı­nın yaklaşık yüzde 85’inin MSPO sertifikalı olduğu vurgulanarak, bu sistemin palm yağının yalnız­ca izlenebilir ve yasal değil, aynı zamanda iklimle uyumlu ve sos­yal sorumluluk ilkelerine uygun şekilde üretildiğini güvence altı­na aldığı ifade edildi.

“Türkiye stratejik ortak”

Foruma ev sahipliği yapan Ma­lezya Palm Yağı Konseyi (MPOC) CEO’su Belvinder Sron, Türki­ye’nin stratejik önemine vurgu yaptı. Türkiye, Malezya palm yağı için vazgeçilmez bir stratejik or­tak olduğuna dikkat çeken Sron, “MPOF Türkiye 2025’te sektö­rün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek yalnızca mevcut ticari bağlarımızı güçlendirmekle kal­madık, aynı zamanda sürdürüle­bilirlik, gıda güvenliği ve beslen­me gibi kritik konularda ortak bir vizyon oluşturma fırsatı bulduk. Türkiye'nin dinamik pazarındaki büyüme potansiyelini en üst dü­zeye çıkarmak ve karşılıklı fayda sağlayan iş birliklerini artırmak için sektörle yakın çalışmaya de­vam edeceğiz” dedi.

Malezya'nın, dünyanın en bü­yük ikinci palm yağı üreticisi ko­numuna geldiğini ve küresel palm yağı arzının yüzde 24'ünü karşı­ladığını ifade eden Sron, Malez­ya'nın, en değerli tarımsal ihracat kalemi olan palm yağından geçen yıl 24 milyar dolarlık ihracat ge­liri elde ettiğini açıkladı. Ayrıca, palm yağının Malezya’da 450 bin­den fazla küçük çiftçinin geçim kaynağı olduğunu belirten Sron, “Ham palm yağı üretimimiz 19,3 milyon tona ulaştı. Malezya'nın, Türkiye'nin palm yağı ithala­tındaki payı yüzde 90'ın üzerin­de seyrediyor. Buraya ithal edi­len palm yağının büyük bir kısmı, katma değerli işleme ve imalatta kullanılmakta ve bu nihai ürün­lerin birçoğu komşu pazarları­nıza ihraç ediliyor. Malezya'nın palm bazlı ürün portföyü, Türki­ye'nin genişleyen imalat sektö­rü ve komşu pazarlara ihracatını desteklemek için iyi bir konum­da. Bu durum, iş birliği için yeni yollar açıyor” diye konuştu.

İthalatçılara menşe ayarı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye- Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeyle iki ülke arasında menşe kontrollerinin daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ithalatçıların beyan ettikleri menşe bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayabilecek ek belgeleri sunmakla da yükümlü oldukları kaydedildi.