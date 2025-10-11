Belvinder Sron: “Malezya'dan ithal edilen palm nihai ürünlerle ihraç ediliyor”
Türkiye’nin yıllık 3 milyon tonluk yağ tüketimi ile Malezya palm yağı pazarı için en dinamik ve önemli destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Malezya Palm Yağı Konseyi (MPOC) CEO’su Belvinder Sron, Malezya'dan ithal edilen palm yağının büyük bir kısmının, katma değerli işleme ve imalatta kullanıldığını ve bu nihai ürünlerin birçoğunun da ihraç edildiğini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Malezya Palm Yağı Konseyi (MPOC) tarafından düzenlenen ve küresel yağ ve katı yağ endüstrisinin liderlerini Türkiye'deki kilit paydaşlarla buluşturan Malezya Palm Yağı Forumu (MPOF) Türkiye 2025, İstanbul’da gerçekleştirildi. Foruma Malezya İstanbul Başkonsolosu Ahmad Amiri Abu Bakar da katıldı. Türkiye, Malezya palm yağının Ortadoğu’daki en büyük, küresel ölçekte ise beşinci en büyük ithalatçısı konumunda. İthal edilen palm yağın büyük kısmı katma değerli ürünlere ihraç ediliyor.
Bu yıl “Malezya Palm Yağı: Türkiye'nin Yağ ve Katı Yağ Ekosisteminde Büyümenin İtici Gücü” temasıyla düzenlenen forumda, gıda güvenliği, beslenme, sürdürülebilirlik ve pazar dinamikleri gibi kritik başlıklar öne çıktı. Türkiye’ye gönderilen palm yağının yaklaşık yüzde 85’inin MSPO sertifikalı olduğu vurgulanarak, bu sistemin palm yağının yalnızca izlenebilir ve yasal değil, aynı zamanda iklimle uyumlu ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun şekilde üretildiğini güvence altına aldığı ifade edildi.
“Türkiye stratejik ortak”
Foruma ev sahipliği yapan Malezya Palm Yağı Konseyi (MPOC) CEO’su Belvinder Sron, Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yaptı. Türkiye, Malezya palm yağı için vazgeçilmez bir stratejik ortak olduğuna dikkat çeken Sron, “MPOF Türkiye 2025’te sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek yalnızca mevcut ticari bağlarımızı güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve beslenme gibi kritik konularda ortak bir vizyon oluşturma fırsatı bulduk. Türkiye'nin dinamik pazarındaki büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve karşılıklı fayda sağlayan iş birliklerini artırmak için sektörle yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Malezya'nın, dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi konumuna geldiğini ve küresel palm yağı arzının yüzde 24'ünü karşıladığını ifade eden Sron, Malezya'nın, en değerli tarımsal ihracat kalemi olan palm yağından geçen yıl 24 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini açıkladı. Ayrıca, palm yağının Malezya’da 450 binden fazla küçük çiftçinin geçim kaynağı olduğunu belirten Sron, “Ham palm yağı üretimimiz 19,3 milyon tona ulaştı. Malezya'nın, Türkiye'nin palm yağı ithalatındaki payı yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor. Buraya ithal edilen palm yağının büyük bir kısmı, katma değerli işleme ve imalatta kullanılmakta ve bu nihai ürünlerin birçoğu komşu pazarlarınıza ihraç ediliyor. Malezya'nın palm bazlı ürün portföyü, Türkiye'nin genişleyen imalat sektörü ve komşu pazarlara ihracatını desteklemek için iyi bir konumda. Bu durum, iş birliği için yeni yollar açıyor” diye konuştu.
İthalatçılara menşe ayarı
Ticaret Bakanlığı, Türkiye- Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeyle iki ülke arasında menşe kontrollerinin daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ithalatçıların beyan ettikleri menşe bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayabilecek ek belgeleri sunmakla da yükümlü oldukları kaydedildi.