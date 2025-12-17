Bemis, yeni nesil şarj aletlerine odaklanıyor
Elektrikli araçlar için çalışmalara 2017 yılında başlayan Bemis, bu alandaki yatırımlarına hız kazandırdı. Şirketin Satış ve Pazarlama Müdürü Kağan Güneş, Bemis olarak ikinci nesil şarj cihazlarında hem donanım hem yazılım tarafında kapsamlı geliştirmeler yaptıklarını vurguladı.
Nezaket ÇETİN/BURSA
Bursa’da faaliyet gösteren Bemis, endüstriyel elektrik ürünlerinden elektrikli araç şarj ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bemis Satış ve Pazarlama Müdürü Kağan Güneş, son iki yılda elektrikli araç şarj ekipmanları üretimine de yoğunlaştıklarını söyledi. Elektrikli araç sektörüne girişinin 2017 yılında başlayan şarj ekipmanları ve soketler üzerinde yürüttükleri çalışmalara dayandığını ifade eden Kağan Güneş, “2022’den sonra dünya standartlarının netleşmesiyle bu alana ciddi şekilde girdik. Biz 30 yıldır soket üretiyoruz. Elektrikli araç şarjı bizim için doğal bir alan ve bulunmamız gereken bir pazar olarak gördük. Bu bakış açısıyla elektronik, yazılım ve cihaz üretim süreçlerini tamamen kendi bünyemizde geliştirerek sektöre girdik” dedi.
“V2L teknolojisiyle araçtaki elektrik dışarıya aktarılabiliyor”
Ürünlerinin donanım ve yazılımını tamamen yerli olarak ürettiklerinin altını çizen Güneş, elektrikli araç pazarında son beş yılda ciddi bir büyüme yaşandığını belirtti. Türkiye’de aylık ortalama elektrikli araç satışlarının 2024 yılında 10 bin adet civarındayken, 2025 yılında 15 bin adete yükseldiğini anımsatan Kağan Güneş, 2026 yılında ise aylık bazda 20 bin ile 25 bin adet bandında araç satışı beklendiğini ifade etti. Söz konusu artışın şarj ekipmanı ve altyapı pazarına doğrudan yansıdığına dikkat çeken Güneş, “Bireysel kullanıcıların elektrikli araca olan güveni ve kurumsal filoların dönüşümü sektörün büyümesini hızlandırıyor. Özellikle hafif ticari araçların elektrikliye geçmesi, minibüs ve otobüs segmentindeki dönüşümle birlikte şarj noktalarında ciddi bir talep artışı yaşanacak” dedi. Kağan Güneş, yeni nesil şarj cihazları ve V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi hakkında şu bilgileri paylaştı: “V2L teknolojisi sayesinde araçtaki elektriği evde, kamp alanında veya başka bir aracı şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Araçtan dışarıya enerji aktarımı, acil durumlar, kamp alanları veya elektrik kesintilerinde bireyler ve kurumlar için ciddi bir avantaj sağlıyor.” Bemis olarak ikinci nesil şarj cihazlarında hem donanım hem yazılım tarafında kapsamlı geliştirmeler yaptıklarını vurgulayan Güneş, cihazların yüksek güvenlik ve kalite standartlarıyla üretildiğini belirtti. Söz konusu cihazların planlı şarj etme özelliğine değinen Kağan Güneş, bu sayede gece tarifesinden faydalanmak için şarj saatinin belirlenebildiğini ifade etti. Ortak kullanım yazılımı sayesinde oteller, siteler ve kurumsal filolar cihazların kullanımını ve tüketimini takip edebildiğini de sözlerine ekleyen Güneş, “Bu özellikleri biz ücretsiz sunuyoruz. Güvenlik ve kullanıcı memnuniyeti bizim için en öncelikli kriterler” dedi.
“Yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz”
Bemis’in ihracat pazarları arasında Avrupa, Rusya, Dubai ve Afrika’nın bulunduğu bilgisini paylaşan Kağan Güneş, özellikle Cezayir’de ciddi ticaret hacmi olmasına rağmen mevcut ithalat kısıtlamaları nedeniyle yeniden yapılanma ihtiyacı doğduğunu belirtti. Güneş, ayrıca Güney Amerika tarafında merkez açma planlarının da gündemde olduğunu aktardı. Bununla birlikte firma olarak, ikinci nesil şarj cihazları ve soket üretiminde hem Türkiye’de hem yurtdışında yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, “Şu anda ikinci nesil şarj cihazlarını üretiyoruz, mevcut seriler üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Yeni ürünlerimiz de var; üretim kapasitemizi artırmayı ve ihracatta yeni pazarlara açılmayı sürdüreceğiz. Hızlı şarj cihazları ve yüksek hızlı soketler ile şarj alanında tam anlamıyla çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.