Bemis, yeni nesil şarj aletlerine odaklanıyor

Nezaket ÇETİN/BURSA

Bursa’da faaliyet gösteren Bemis, endüstriyel elekt­rik ürünlerinden elekt­rikli araç şarj ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bemis Satış ve Pazar­lama Müdürü Kağan Güneş, son iki yılda elektrikli araç şarj ekip­manları üretimine de yoğunlaş­tıklarını söyledi. Elektrikli araç sektörüne girişinin 2017 yılında başlayan şarj ekipmanları ve so­ketler üzerinde yürüttükleri ça­lışmalara dayandığını ifade eden Kağan Güneş, “2022’den sonra dünya standartlarının netleşme­siyle bu alana ciddi şekilde gir­dik. Biz 30 yıldır soket üretiyo­ruz. Elektrikli araç şarjı bizim için doğal bir alan ve bulunma­mız gereken bir pazar olarak gör­dük. Bu bakış açısıyla elektronik, yazılım ve cihaz üretim süreçle­rini tamamen kendi bünyemizde geliştirerek sektöre girdik” dedi.

“V2L teknolojisiyle araçtaki elektrik dışarıya aktarılabiliyor”

Ürünlerinin donanım ve ya­zılımını tamamen yerli olarak ürettiklerinin altını çizen Güneş, elektrikli araç pazarında son beş yılda ciddi bir büyüme yaşandığı­nı belirtti. Türkiye’de aylık orta­lama elektrikli araç satışlarının 2024 yılında 10 bin adet civarın­dayken, 2025 yılında 15 bin ade­te yükseldiğini anımsatan Kağan Güneş, 2026 yılında ise aylık baz­da 20 bin ile 25 bin adet bandında araç satışı beklendiğini ifade etti. Söz konusu artışın şarj ekipma­nı ve altyapı pazarına doğrudan yansıdığına dikkat çeken Güneş, “Bireysel kullanıcıların elektrik­li araca olan güveni ve kurumsal filoların dönüşümü sektörün bü­yümesini hızlandırıyor. Özellikle hafif ticari araçların elektrikliye geçmesi, minibüs ve otobüs seg­mentindeki dönüşümle birlik­te şarj noktalarında ciddi bir ta­lep artışı yaşanacak” dedi. Kağan Güneş, yeni nesil şarj cihazları ve V2L (Vehicle-to-Load) teknolo­jisi hakkında şu bilgileri paylaştı: “V2L teknolojisi sayesinde araç­taki elektriği evde, kamp alanın­da veya başka bir aracı şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Araç­tan dışarıya enerji aktarımı, acil durumlar, kamp alanları veya elektrik kesintilerinde bireyler ve kurumlar için ciddi bir avan­taj sağlıyor.” Bemis olarak ikinci nesil şarj cihazlarında hem dona­nım hem yazılım tarafında kap­samlı geliştirmeler yaptıkları­nı vurgulayan Güneş, cihazların yüksek güvenlik ve kalite stan­dartlarıyla üretildiğini belirt­ti. Söz konusu cihazların planlı şarj etme özelliğine değinen Ka­ğan Güneş, bu sayede gece tari­fesinden faydalanmak için şarj saatinin belirlenebildiğini ifade etti. Ortak kullanım yazılımı sa­yesinde oteller, siteler ve kurum­sal filolar cihazların kullanımını ve tüketimini takip edebildiğini de sözlerine ekleyen Güneş, “Bu özellikleri biz ücretsiz sunuyo­ruz. Güvenlik ve kullanıcı mem­nuniyeti bizim için en öncelikli kriterler” dedi.

“Yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz”

Bemis’in ihracat pazarları arasında Avrupa, Rusya, Dubai ve Afrika’nın bulunduğu bilgisini paylaşan Kağan Güneş, özellikle Cezayir’de ciddi ticaret hacmi olmasına rağmen mevcut ithalat kısıtlamaları nedeniyle yeniden yapılanma ihtiyacı doğduğunu belirtti. Güneş, ayrıca Güney Amerika tarafında merkez açma planlarının da gündemde olduğunu aktardı. Bununla birlikte firma olarak, ikinci nesil şarj cihazları ve soket üretiminde hem Türkiye’de hem yurtdışında yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, “Şu anda ikinci nesil şarj cihazlarını üretiyoruz, mevcut seriler üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Yeni ürünlerimiz de var; üretim kapasitemizi artırmayı ve ihracatta yeni pazarlara açılmayı sürdüreceğiz. Hızlı şarj cihazları ve yüksek hızlı soketler ile şarj alanında tam anlamıyla çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.