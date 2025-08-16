Bendevi Palandöken: 'Kışlık ürün hazırlığı ülke ekonomisi açısından önemli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem bütçeye katkı sağlamak hem de israfı önlemek adına kışlık hazırlıklarının yapılması gerektiğini vurguladı

"Bu dönem büyük bir fırsat"

Evde yapılacak kış hazırlıkları için doğru zaman olduğunu ifade eden Palandöken, israfın önüne geçildiği için de ekonomiye katkı sağladığını vurguladı:

"Mevsimsel değişiklikler, özellikle bu yaz döneminde hem yüksek sıcaklıklar hem de kışlık kuru ve konserve malzemelerin hazırlanması açısından uygun bir zaman dilimi sunuyor. Bu dönemde hem meyve hem de kuru domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin evde kurutulması, geleneksel yöntemlerle yapılan hazırlıkların en verimli haliyle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Üstelik şu anda fiyatların bir miktar gerilemiş olması, bu hazırlıkların yapılmasını daha da cazip hale getiriyor. Evde salça yapanlar, reçel ve konserve hazırlayanlar ya da meyve kurularından şurup yapanlar için bu dönem büyük bir fırsat. Hazırlıklar, hem ailenin kışlık ihtiyacını karşılıyor hem de israfı önleyerek ürünlerin zayi olmasının önüne geçiyor. Bu yönüyle de önemli bir ekonomik katkı sağlıyor."

"İhracat potansiyeli açısından da değerlendirilmeli"

Kışlık ürün hazırlığının ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Palandöken, ihracat potansiyeline de dikkat çekti:

"Kışlık ürün hazırlığı yalnızca hane halkı için değil, ülke ekonomisi açısından da önemli. Özellikle kuru ve konserve edilmiş organik ürünler, dünya genelinde büyük talep görüyor. Bu talep sayesinde ihracat kalemleri arasında yer alan bu ürünlerden yılda yaklaşık 2 milyar dolara yakın gelir elde ediliyor.

Organik ürünlerin değeri yurtdışında çok daha yüksek. Talebin artmasıyla birlikte bu yıl ihracat gelirlerinin iki katına çıkması bekleniyor. Bu da tarımsal üretimin doğru değerlendirilmesiyle hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanabileceğini gösteriyor"