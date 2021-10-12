Benli'den iklim değişikliği risklerine karşı sigorta çağrısı

Gelişmiş ülkelerde doğal afetlerin neden olduğu maddi zararların yüzde 45'i sigorta sektörü tarafından karşılanırken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın sadece yü zde 3 civarında olduğunu belirten Benli, "Vatandaşlarımız ve ticari işletmelerimizin farkındalığını artırmak ve bu alandaki eksikliği kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yangın ve sel felaketleriyle öne çıkan yangın branşında ağustos sonu itibarıyla prim üretiminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'in üzerinde artış gerçekleştiğini belirten Benli şöyle devam etti:



"Sigortalanma bilinci bir nebze artsa da yeterli değil. Çünkü risk gerçekleştikten sonra satın alınamayacak tek şey sigorta teminatıdır. Vatandaşlarımıza zor zamanlarında destek olabilmek ve kamunun üzerindeki yükü azaltabilmek için sigortalanma oranını hızla artırmamız gerekiyor. Sigorta sektörümüz mevcut doğal afet risklerini teminat altına alan tüm ürünlere sahip. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların önemli bir bölümü sigorta sektörü tarafından karşılanabilir, bunu yapacak güce sahibiz. Bu farkındalığın sağlanıp ürünlerin sigortalılar lehine geliştirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, sigorta sektörünün büyütülmesi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlanması için sektörün çatı kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye, küresel anlamda sürdürülebilirliğe katkı sunacak güçlü bir paydaş"

Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasının ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi açısından çok önemli gelişme olduğunun altını çizen Benli şu değerlendirmelerde bulundu:



"Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında

TBMM'nin bu kararı, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atacağının göstergesi olmanın yanı sıra küresel anlamda sürdürülebilirliğe katkı sunacak güçlü bir paydaş olarak görülmesi açısından da çok değerli. Türkiye sigorta sektörü olarak bu adımlara katkı sunabilmek için hem sigorta şirketlerimiz hem de Birliğimiz nezdinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Sigorta sektörünün gücünü Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için faydalı projeler üretmek adına kullanmaya hazırız."

Sigorta sektörünün önemli gündem maddelerinden biri: Sürdürülebilirlik

Benli, 2020 Şubat itibarıyla ülkemiz gündemine giren ve son Orta Vadeli Plan'da da yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na sektör olarak uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için hazırlıklar yaptıklarını açıkladı. Benli'nin verdiği bilgilere göre sigorta şirketleri, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi ve enerji güvenliği için azami öneme sahip olan yenilenebilir enerji projelerini güvence altına alarak bu alanda destek vermeye devam ediyor.

Öte yandan Benli şu eklemelerde bulundu: "TSB olarak sürdürülebilirlik konularının şirketlerimizin iş modelleriyle uyumlu hale gelmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Burada önemli hususlardan biri şirketlerimizin dijitalleşme ve teknolojiye entegre sistemlerini geliştirmek. Dijitalleşme ve teknolojik dönüşümle şirketlerin verimliliği yükselirken çevresel ve sosyal konularda pozitif etki yaratma konusunda potansiyel artmaktadır. Teknoloji ve dijitalleşme rekabetçiliği, verimliliği ve büyüme hızını artırmak gibi fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve daha çevreci iş modellerinin hayata geçmesine vesile oluyor."