Benzin 80 TL’yi geçti, sırada motorin var: 100 TL sınırı yaklaşıyor

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Akaryakıt tabelaları yeniden değişti. Benzin 12 Eylül itibarıyla üç büyük şehirde 80 TL’nin üzerine çıktı. Şimdi gözler motorinde; mevcut fiyatlara ek olarak yıl sonuna kadar her ay devreye girecek vergi artışları yeni baskı yaratacak.

Benzine 3,20 TL zam pompaya yansıdı

Benzinin litre fiyatına 12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla 3,20 TL zam geldi. Artış sonrası litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL çevresine, Ankara’da 81,25 TL’ye, İzmir’de ise 81,52 TL’ye yükseldi.

Böylece 50 litrelik bir benzin deposunun dolum maliyeti İstanbul’da yaklaşık 4 bin TL’yi aşmış oldu. Son zam tek başına 50 litrelik depoda yaklaşık 160 TL ek maliyet anlamına geliyor.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Motorin zaten 90 TL sınırında

Benzindeki son artışın ardından dikkat motorine çevrildi. İstanbul’da motorinin litre fiyatı yaklaşık 88,96 TL seviyesinde bulunurken Ankara’da 90,08 TL, İzmir’de ise 90,36 TL civarında seyrediyor.

Bugünkü fiyatlarla 50 litrelik bir motorin deposu İstanbul’da yaklaşık 4 bin 448 TL’ye, Ankara’da 4 bin 504 TL’ye, İzmir’de ise 4 bin 518 TL’ye doluyor.

Ancak motorin açısından asıl dikkat çekici nokta yalnızca petrol fiyatlarının bundan sonra ne yapacağı değil. Yıl sonuna kadar uygulanacak vergi takvimi fiyat üzerinde şimdiden bilinen ek bir baskı oluşturuyor.

Motorinde vergi her ay artacak

Motorinde uygulanan ÖTV için ağustos ayında yeni bir takvim belirlenmişti. Buna göre litre başına ÖTV eylül ayında 3 TL olarak uygulanırken, ekimde 6 TL’ye, kasımda 9 TL’ye, aralıkta ise 12 TL’ye çıkacak.

Bu, ekim, kasım ve aralık aylarının başında ÖTV’nin her seferinde litre başına 3 TL daha artacağı anlamına geliyor.

Yüzde 20 KDV de hesaba katıldığında yalnızca bu vergi artışının pompa fiyatına aylık yaklaşık 3,60 TL ek yük oluşturması bekleniyor.

Motorinde petrol ve kur kaynaklı hiçbir yeni artış yaşanmasa bile vergi takvimi işlemeye devam edecek.

100 TL hesabı nasıl ortaya çıkıyor?

İstanbul’da yaklaşık 88,96 TL olan motorin fiyatına ekim, kasım ve aralık aylarında vergi kaynaklı toplam 10,80 TL eklendiği varsayıldığında litre fiyatı yaklaşık 99,76 TL’ye ulaşıyor.

Aynı teorik hesap Ankara’da bugünkü yaklaşık 90,08 TL’lik fiyatı 100,88 TL’ye, İzmir’de 90,36 TL olan litre fiyatını ise 101,16 TL’ye taşıyor.

Bu hesap, petrol fiyatı, döviz kuru, rafineri marjları ve diğer piyasa unsurlarının bugünkü seviyelerinde kaldığı varsayımına dayanıyor. Dolayısıyla kesin bir gelecek fiyatı değil; mevcut fiyat ile yürürlükteki vergi takviminin matematiksel sonucunu gösteriyor.

Buna rağmen tablo önemli. Çünkü petrol veya kur tarafında yeni bir artış yaşanması halinde 100 TL eşiği bazı şehirlerde vergi takviminden daha erken de gündeme gelebilir.

50 litrelik depo 5 bin TL’ye çıkabilir

Bugünkü fiyatların yalnızca planlanan vergi artışları kadar yükseldiği varsayılırsa aralık ayında 50 litrelik motorin deposunun maliyeti İstanbul’da yaklaşık 4 bin 988 TL’ye çıkıyor.

Aynı hesap Ankara’da 5 bin 44 TL, İzmir’de ise yaklaşık 5 bin 58 TL’lik dolum maliyetine işaret ediyor.

Bu nedenle 100 TL eşiği yalnızca pompada görülecek psikolojik bir rakam değil. Ulaştırma, tarım, lojistik ve ticari taşımacılıkta motorinin yoğun kullanılması nedeniyle fiyat artışlarının daha geniş bir maliyet zincirine yansıma ihtimali bulunuyor.

Petrol ve kur hesabı değiştirebilir



Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki aylardaki gerçek seyri yalnız vergi artışına bağlı olmayacak. Küresel petrol fiyatları, Türkiye’nin ithal akaryakıt maliyeti ve döviz kuru pompa fiyatlarının yönünü değiştirebilecek.

Petrol fiyatlarının gerilemesi vergi artışının bir bölümünü dengeleyebilir. Buna karşılık enerji piyasalarında yeni bir yükseliş veya döviz kurunda artış yaşanması durumunda motorin fiyatı hesaplanan seviyelerin üzerine çıkabilir.

Bu nedenle sürücüler açısından önümüzdeki üç ayın kritik başlığı artık yalnız günlük zam haberleri değil. Motorinde önceden belirlenmiş vergi takvimi, fiyatların üzerinde kalıcı bir baskı oluşturacak.