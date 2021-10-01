Benzin fiyatı ne kadar? Benzine zam geldi mi?
Benzin fiyatları zamlandı. EPGİS benzin fiyatlarının 29 kuruş arttığını açıklarken, EŞEL Mobil Sistemi gereği bu zam ÖTV'den karşılanacak ve benzin fiyatlarına yansımayacak. Peki güncel benzin fiyatı ne kadar?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin fiyatları konusunda açıklama yaptı. EPGİS, benzin fiyatlarına 29 kuruş zam yapıldığını ancak EŞEL Mobil Sistemi gereği benzin zammı ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatına yansımayacak.
Benzin fiyatları ne kadar?
Güncel benzin fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatları
Lukoil - 7,73
Alpet - 7,74 (Katkılı benzin 7,78)
Aytemiz - 7,74
BP - 7,74 (Katkılı benzin 7,77)
Moil - 7,74
Opet - 7,74
Petrol Ofisi - 7,74
Shell - 7,74 (Katkılı benzin 7,77)
Total - 7,74
İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatları
Alpet - 7,76 (Katkılı benzin 7,80)
BP - 7,76 (Katkılı benzin 7,79)
Moil - 7,76
Opet - 7,76
Petrol Ofisi - 7,76
Shell - 7,76 (Katkılı benzin 7,79)
Total - 7,76
Luoil - 7,77
İzmir Benzin Fiyatları
Alpet - 7,83
Aytemiz - 7,83
BP - 7,83
Moil - 7,83
Opet - 7,83
Petrol Ofisi - 7,83
Total -7,83
Lukoil - 7,84
Shell - 7,84
Ankara Benzin Fiyatları
Alpet - 7,82
Aytemiz - 7,82
Opet - 7,82
Petrol Ofisi - 7,82
Shell - 7,82
BP - 7,83
Lukoil - 7,83
Moil - 7,83
Total - 7,83