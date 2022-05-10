Benzin fiyatı ne kadar olacak? Benzine zam geliyor

Benzin fiyatı artmaya devam edecek. Brent petrol fiyatlarındaki artıl ve son dönemde TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olurken, benzin fiyatı bu gece yarısından itibaren zamlı fiyatıyla satılacak.

Benzin fiyatı çarşamba gününden itibaren 78 kuruş artacak. Yapılan zam sonrasında benzin fiyatı İstanbul'da 21,13 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek.

Benzin fiyatı Ramazan Bayramı öncesinde, 30 Nisan'da, yine zamlanmış, artış 1 lira 33 kurul olmuştu.

Benzin fiyatında yaşanan artışa rağmen bu kez motorin fiyatında bir artış olmayacak.