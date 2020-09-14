Benzin fiyatı ne kadar? Son benzin indirimi sonrası benzin fiyatları

14 Eylül 2020

Vatandaşlar benzin fiyatı ne kadar merak ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) benzine indirim yapılacağını paylaşmasının ardından hem mevcut benzin fiyatları merak edilirken hem de son benzin indirimi sonrasındaki benzin fiyatı araştırılıyor. İşte detaylar...

İndirim ne kadar olacak?

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, benzin fiyatlarında 11 kuruş indirim yapılacak. Son benzin indirimi sonrasında benzin fiyatları Ankara'da 6,65 liraya, İstanbul'da 6,60 liraya, İzmir'de ise 6,67 liraya inecek.

Benzin fiyatlarına yapılacak 11 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Şu anda benzin fiyatları ne kadar?

İndirim öncesinde Ankara'da benzinin litresi 6,76, İstanbul'da 6,71, İzmir'de ise 6.78 liradan satılıyor.

Benzin fiyatları rekabet, şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.