Benzin fiyatları arttı! Benzin zam sonrası fiyatlar ne oldu?
Benzine zam sonrası benzin fiyatları artıyor. EPGİS'ten alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları 23 kuruş zamlanacak. Peki zam sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.
Benzin zammı ile fiyatlar 21 kuruş zamlandı. Zam sonrasında Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.
Benzin zammı öncesinde ortalama fiyatlar Ankara'da 6,67 lira, İstanbul'da 6,61 lira, İzmir'de ise 6,69 liraydı.
Bu zamla birlikte benzin fiyatları ağustos ayında ikinci kez zamlanmış oldu. 11 Ağustos'ta benzine 23 kuruş zam yapılmıştı.