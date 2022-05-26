Benzin fiyatları ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor

Benzin fiyatlarına zam geliyor. Petrol fiyatlarında ve döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle motorin ve benzin fiyatı artacak. Motorin 1,43 lira, benzin fiyatı ise 1,38 lira zamlanacak.

Zamlı motorin ve benzin fiyatı bu geceden itibaren geçerli olacak.

Diğer taraftan dün 37 kuruş zamlanan LPG'nin fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.

Güncel pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorinin litresi 22,08 lira, benzinin litresi 22,86 lira, LPG'nin ise 11,25 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.