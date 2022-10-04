Benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin ve benzine zam geliyor

Benzin fiyatları zamlanıyor. Son dönemde doların Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları 62 kuruş, motorin fiyatları ise 1 lira 10 kuruş zamlanacak.

Benzin fiyatları ile motorin fiyatları zamlanırken, otogaz fiyatı ise düşecek. Otogazın litre fiyatında 75 kuruş indirim yapılacak.

Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatı 10,20 Türk lirasına gerileyecek. Benzin fiyatları gelen zamların ardından İstanbul’da 19,86 TL’ye, Ankara’da 19,99 TL’ye, İzmir’de 19,98 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 24,17 TL’ye, Ankara’da 24,28 TL’ye, İzmir’de 24,31 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.