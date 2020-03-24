Benzin fiyatlarına bir indirim daha

24 Mart 2020

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına son 1 ayda 4 kez indirim yapıldı. 7 liraya yaklaşan benzin fiyatları 5,30-5,40 bandına kadar çekildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen 22 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı illere göre farklılık göstermekle birlikte 5 lira 10 kuruşun altına gerileyecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.