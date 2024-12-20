Benzin, Motorin (mazot), LPG (otogaz)... Motorine zam geliyor! 20 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 20 Aralık 2024 itibarıyla motorin fiyatlarında zam beklenirken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorin'e (mazot) zam mı gelecek?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 58 kuruş zam yapılması planlanıyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor.

Benzin, motorin ve otogaz fiyatları (Güncel akaryakıt fiyatları 20 Aralık 2024)

* İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 43.01 TL

* İstanbul Anadolu Yakası motorin (mazot) fiyatı: 43.24 TL

* İstanbul Anadolu Yakası LPG (otogaz) fiyatı: 25.49 TL

* İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 43.12 TL

* İstanbul Avrupa Yakası (mazot) fiyatı: 43.30 TL

* İstanbul Avrupa Yakası LPG (otogaz) fiyatı: 26.04 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki Brent petrol ve döviz kurlarına göre belirleniyor. Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru, gümrüksüz rafineri satış fiyatını oluşturuyor. Buna ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek nihai pompa fiyatları hesaplanıyor.

Tüketiciler, akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle kış aylarında artan enerji talebi ve küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, fiyatlardaki dalgalanmanın temel sebeplerini oluşturuyor.