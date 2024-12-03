Benzin, motorin ve alkole ÖTV zammı ne kadar olacak? Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı

Yeni yılla birlikte pek çok vergi, harç ve cezalar Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artacak. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 49,93 olarak belirlendi.

Vergi konusunda Türkiye’nin öne çıkan isimlerinden Ozan Bingöl 14 Temmuz 2023’te yapılan değişikliğe atıf yaparak akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarının Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik artırılacağını anımsattı.

Böylece daha önce alkollü içecekler ve tütün ürünlerine yönelik otomatik artış uygulaması daha geniş bir alana yayılmış oldu.

3 Ocak 2025 Cuma günü TÜİK tarafından Aralık 2024 Yİ-ÜFE rakamları açıklandığında akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutar artışları netleşecek.

Sözcü yazarı Ozan Bingöl, Aralık 2024 Yİ-ÜFE oranları için farklı projeksiyonlar üzerinden pompaya yansıyacak akaryakıt zamlarını hesapladı.

ÖTV zammı ne kadar olacak?

Buna göre; Aralık 2024 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı yüzde 1 bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV yüzde 8,2 oranında artacak.

Bu senaryo üzerinden örnek vermek gerekirse; bir litre benzindeki 11 lira 29 kuruş olan maktu ÖTV tutarı 3 Ocak 2025 tarihinde 12 lira 22 kuruşa çıkacak. Motorinde 10 lira 59 kuruş olan maktu ÖTV tutarı 11 lira 45 kuruşa yükselecek. LPG’de ise 8 lira 67 kuruş olan maktu ÖTV 9 lira 38 kuruş olacak.

Yüzde 2’lik artış üzerinden yapılan hesaba göre bir litre benzindeki maktu ÖTV 12 lira 34 kuruşa çıkacak. Motorindeki ÖTV artışı 11 lira 57 lira, LPG’de ise 9 lira 47 kuruş olacak.

Pompaya yansıyan zam ne kadar olacak?

Bu ÖTV artışı üzerinden bir de yüzde 20 KDV alınacağından otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammı daha yüksek olacak.

Aralık 2024 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 1 lira 11 kuruş olacak. Motorindeki zam 1 lira 3 kuruş, LPG’deki zam ise 85 kuruş olacak.

Aralık 2024’te Yİ-ÜFE’nin yüzde 2 olduğu senaryoda ise ÖTV+KDV zam senaryosu şu şekilde olacak: Benzine 1 lira 26 kuruş, motorine 1 lira 18 kuruş, LGP’ye 96 kuruş zam gelecek.

Alkoldeki ÖTV zammı ne kadar olacak?

Yine Aralık 2024 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışının yüzde 1 olduğu senaryoya göre; ÖTV tutarları 3 Ocak 2025 tarihinde yüzde 8,2 oranında artacak.

Buna göre; bir litre alkolde 1269 lira 72 kuruş olan maktu ÖTV yüzde 8,2 artacak. Bir litre alkolde 104 lira 11 kuruş ÖTV artışı yaşanacak.